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成龍杭州高調買豪宅挨嗆裝潢土氣 網批：不顧小龍女

娛樂新聞組／綜合報導
成龍在杭州新家金碧輝煌，相當奢華。（取材自微博）
成龍在杭州新家金碧輝煌，相當奢華。（取材自微博）

華人界動作巨星成龍，近日被爆出搭乘直升機前往杭州買房的畫面，據悉，新房價格約4000萬人民幣（約581.6萬美元），還有網友曬出參觀成龍杭州新家的視頻，只見豪宅內金碧輝煌，相當奢華；但也有網友趁機翻出他女兒吳卓林的狀況來對比，引起熱議。

蓋飯娛樂報導，成龍日前被拍到前往杭州買房，他身穿粉色襯衣搭白色長褲，戴著口罩遮擋得十分嚴實。成龍所乘的車輛剛到小區門口，多名領導以及工作人員立馬上前迎接。

成龍下車後先與眾人寒暄，並接過對方送來的花，彎腰鞠躬以表謝意，態度和善。接著他與身穿西裝的領導前往所購置的新房，兩人一路上邊走邊聊，現場還跟隨著多名拍攝人員，陣勢十足，成龍也在眾人的簇擁下走進新房。為了歡迎成龍入住，開發商還特意準備了舞獅表演。

從視頻中可以看到，豪宅內金碧輝煌，客廳處有一整排的落地窗，牆上掛著多幅字畫，水晶吊燈顯得格外搶眼。不過內部裝潢曝光後，有網友覺得裝修風格太冰冷，「沒有家的味道，像酒店」；還有的網友吐槽設計太俗氣，批評「花裡胡哨的，成龍對裝潢這麼沒品味嗎」、「這個宅子的裝修，真正意思是告訴我們什麼叫花里胡哨，什麼叫土裡土氣」。

此外，還有網友提到頻頻因缺錢鬧上新聞的「小龍女」吳卓林，留言：「有錢買這樣的大房子，對女兒不聞問」、「管管女兒吧」、「自己身價幾百億，看著自己的親生女兒也不管，孩子是無辜的」。

成龍親自下廚準備餐點。（取材自微博）
成龍親自下廚準備餐點。（取材自微博）

據悉，成龍購置的豪宅位於杭州市富人區，面積400多平方公尺，總價格約為4000多萬元。成龍還邀請多名賓客前來新家，並親自下廚準備豐盛的菜餚。等到所有的活動結束後，成龍並沒有住下來，反而在他人陪同下乘坐私人飛機，前往橫店拍戲。

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