成毅趕拍「蓮花樓」 現場卻濺血 劇組爆毆打代拍

成毅主演的「蓮花樓」劇組，爆出毆打代拍人員事件。（取材自微博）

男星成毅近期與楊紫主演的「沉香如屑」正在熱播，而他今年6月也進組拍攝武俠劇「蓮花樓」，和曾舜晞、肖順堯、陳都靈、王鶴潤、陳意涵、徐百慧、劉夢芮、吳施樂等人領銜主演。不過近日有網友曬出一段視頻，疑似「蓮花樓」劇組工作人員與代拍起衝突，毆打對方並威脅要將對方扔下城牆。目前，涉案男子已被警方帶走。

網易娛樂報導，視頻中，一名戴棒球帽穿黑衣的男子揪著一名比他矮小一點的男子，態度凶狠；兩人不斷對打，棒球男子邊打邊罵，數次打到對方的腦袋，在畫面中矮小男子的鼻子部分出現血跡。

網友們看完視頻都表示，「雖然代拍很討厭，但是劇組也不能這麼打人」，「畫面太嚇人」。對此，劇組稍早出面致歉，表示第一時間已將該工作人員開除，並解釋為了保護作品，才指示人員進行現場管理，但代拍屢勸不聽，雙方才會發生衝突，「我們將引以為戒，繼續加強對工作人員的管理」。

成毅主演的「蓮花樓」劇組，爆出毆打代拍人員事件。（取材自微博）

這不是第一次出現劇組和代拍之間的衝突了。此前有媒體拍到代拍在鞠婧禕、茅子俊主演的「仙劍奇俠傳4」劇組拍戲時開直播，隨後直接被綁後弄倒在地訓斥。一直以來，代拍行為都被影視劇組反對，但始終難以杜絕。

「蓮花樓」改編自藤萍的小說 「吉祥紋蓮花樓」，講述了本已無心江湖事的李蓮花和笛飛聲，在以天下安危為己任的少年方多病的帶動下重燃熱血豪情，三人攜手戰鬥，共破江湖奇案，還天下正義和太平的故事。