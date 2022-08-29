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「蒼蘭訣」包攬搞笑、虐戀 王鶴棣反差萌反派暴紅

娛樂新聞組／綜合報導
由虞書欣（左）、王鶴棣主演的「蒼蘭訣」有不少虐戀情節。（取材自微博）
由虞書欣（左）、王鶴棣主演的「蒼蘭訣」有不少虐戀情節。（取材自微博）

由虞書欣、王鶴棣主演的幻想題材劇「蒼蘭訣」即將收官。近日更新的劇情開啟了「虐戀」模式，虞書欣飾演的「小蘭花」為破除同心咒，解救王鶴棣飾演的「東方青蒼」，不惜以劍自戕；而東方青蒼為復活小蘭花等待萬年，但卻要面對覺醒為「息山神女」的她嫁給別人。

新京報報導，「蒼蘭訣」改編自九鷺非香的同名小說，講述了天界低階仙女「小蘭花」與月族尊上「東方青蒼」甜虐交織的愛情故事。製片人王一栩表示，選擇IP時最看重是否有關於「愛」的表達。「蒼蘭訣」中，月族與天界萬年交戰，但小蘭花與東方青蒼卻打破兩界仇恨相互救贖，劇中所有的改編與豐富也都圍繞著「愛」。

劇中，虞書欣飾演單純善良的仙女小蘭花，從被其他仙女欺負、一心愛慕戰神長珩，到陰差陽錯與「罪仙」月尊東方青蒼相遇、相愛，在她身上發生了一系列啼笑皆非的故事，成為這部劇前期的「笑果擔當」。

而王鶴棣飾演的東方青蒼則被稱為「反派男主」，該劇播出後，霸道、深情又反差萌的東方青蒼，也令王鶴棣成功「出圈」。

王一栩透露，東方青蒼這個角色曾有過不少演員方案。「我們希望月尊不是老謀深算的形象，而是一個還在成長的年輕人。他非常自信，即便在水雲天吃了虧，也依然有一種天下盡在我手的霸氣。但同時他仍然對這個世界充滿好奇，在慢慢接受、理解一些事情。」

而王鶴棣身上的少年感和正在成長的感覺打動了主創團隊，「而且他本人的確也表現出了對這個角色的渴望和熱愛，與我們溝通了很多次。」在王一栩看來，基於價值觀而自然發生的世界觀和人物命運走向，還有演員對這人物的熱愛，才讓「蒼蘭訣」東方幻想世界觀中的眾多角色擁有深厚的魅力。　

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