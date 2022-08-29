直播吐婚變大S原因 汪小菲：婚姻很累，現在很開心

汪小菲直播吐露和大S在一起的那段婚姻生活很累，現在特別開心。 （取材自微博）

富商汪小菲 與女星大S （徐熙媛）離婚後，被爆出早與女星張穎穎婚內出軌，近來公開兩人牽手照，一舉一動都是網友熱議對象。日前汪小菲直播時就吐露「過去婚姻生活很累」，如今則是最開心的時候，再掀話題。

「噓！星聞」報導，汪小菲日前在直播中透露，在沒有離婚前，因為大S與孩子在台北，而他的父母及生活圈在北京 ，因此常要兩地飛，經常會感覺很辛苦很累。他還稱當時自己過得渾渾噩噩，沒了「俏江南」，也還沒創業，本來想說服大S搬到北京，但是沒有成功。不過汪小菲話鋒一轉，表示現在特別開心，因為能夠長住在北京，還創立了自己的餐飲品牌「麻六記」。汪小菲認為要創業就得「在一個地方待住」，還替自己下了個結論：「老天是公平的。」

汪小菲直播吐露和大S在一起的那段婚姻生活很累，現在特別開心。（取材自微博）

大S和汪小菲2021年宣布斬斷10年婚姻，並共同發表聲明表示，離婚是認真、慎重的決定，雙方和平決定解除夫妻關係，「有緣能夠相識相知，共同度過了一段幸福美好的時光」，即使現在選擇分開，也非常感恩對方的付出。事經僅3個月，大S無預警宣布與舊情人具俊曄再婚，而汪小菲則被多次爆料與新歡張穎穎交往。