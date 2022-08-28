星爺御用配音員石班瑜 病癒暴瘦網驚呆

石班瑜過去臉形圓潤。(本報資料照片)

港星周星馳 (星爺)御用的台灣配音員石班瑜，因生動的聲音表現，讓周星馳的表演更有加分效果；他近期久咳不癒，在抖音影片中現身時，提到自己因為抵抗力較弱，罹患「肺曲黴菌」（侵襲性肺麴菌病），住院一個多月，出院後仍要治療。他在影片中看起來瘦骨嶙峋，不若以往圓潤，彷彿一下老了許多，讓不少網友驚呆。

64歲石班瑜經常拍抖音影片與網友互動，他大病初癒後與網友交流時提到，周星馳大概演了60部電影 ，自己就參與過20幾部，他是周星馳欽點的普通話配音，多年前周星馳來台時，還會帶著石班瑜一起上節目宣傳。

不過石班瑜表示，是因為周星馳演得好，他才有機會能為天王配音，「表演與配音是相輔相成的」。

據悉，電影「賭俠」當年找配音員過程不順利，好不容易找到聲音導演 認可的人選，沒想到才錄1天，又被聲音導演換掉，後來才找石班瑜來試音，香港電影公司高層在聽完後，僅討論半小時就決定改找當時名氣還不大的石班瑜配音，接下來更欽點他成為周星馳的專屬配音員。

石班瑜不僅自創「香蕉你個芭樂」、「球不是這樣踢滴」等台詞，獨樹一格的爽朗大笑更是深植人心，讓不少網友因為石班瑜的聲音而愛上周星馳，更曾有微博網友戲稱周星馳是靠石班瑜，才能打進大陸市場。