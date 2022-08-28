江鎧同聲援娜扎無辜淪小三 網罵：妳是被抓姦

35--江鎧同(圖)被指想藉古力娜扎事件為自己洗白小三罵名。(取材自微博)

女星古力娜扎被捲入張天愛、徐開騁戀情，背負小三罵名幾天之後，當事人張天愛放出一段錄音，揭發徐開騁是渣男，娜扎也轉發錄音，證明自己是「被小三」的。對此，當年曾介入陳翔與毛曉彤感情，淪為小三的女星江鎧同，也轉發了娜扎的貼文，力挺寫下「當年我沒有這樣的勇氣」，還強調自己不是為了洗白，不料此舉一出，再度引來罵聲。

綜合媒體報導，江鎧同在社交媒體上「當初的自己並沒有這樣的勇氣」一席話，立馬勾起大家對於曾經火爆網路的三角戀回憶。有網友分析，娜扎是「被小三」，而江鎧同則是「知三當三」，「實在是不知道，她有什麼臉稱自己和娜扎的遭遇相同？」

還有網友留言大罵，「想趁機洗白，沒必要吧，正主當場抓姦抓到的」、「當年對方情侶是公開戀情的吧？和娜扎怎麼一樣？」、「人家毛曉彤是實打實撞見她在陳翔家裡」、「妳還是別出來了吧」。

據悉，當時毛曉彤和陳翔是眾所皆知的情侶，兩人2017年分手，毛曉彤發文寫下：「從沒想過這一幕會出現在我眼前」，她和朋友的聊天截圖也流出，內容是她看到目睹男友出軌，「看見他與江鎧同在家裡，我手都在抖」。

事後男方表示被陷害，毛曉彤於是放出兩段音檔，其一是陳翔急著澄清沒穿衣服是因為太熱了，有點髒了；其二是毛曉彤對質他在節目上的發言，邏輯條理清晰，被許多網友狂讚。

從當時爆出來的監控來看，江鎧同和陳翔前後出入酒店，走時，江鎧同還在電梯口窺探情況。