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無辜淪小三？孟美岐公開錄音 揭渣男友虛假面目

娛樂新聞組╱綜合報導
孟美岐去年10月被控插足音樂製作人陳令韜的感情，她近日公開通話錄音澄清。(取材自微博)
孟美岐去年10月被控插足音樂製作人陳令韜的感情，她近日公開通話錄音澄清。(取材自微博)

女星孟美岐曾是韓團「宇宙少女」一員，之後返回中國參加選秀節目「創造101」，並以冠軍身分加入限定團「火箭少女101」出道。她去年10月被爆插足音樂製作人陳令韜的感情，當時雖澄清不知道對方有女友，仍遭網友冠上小三罪名。近日，陳令韜又在網路上提起此事，孟美岐工作室一怒之下公開電話錄音，揭發男方虛假面目。

綜合媒體報導，孟美岐工作室公開一段孟美岐與陳令韜時長7分多鐘的通話錄音，再次澄清她對於陳令韜未與女友徹底分手一事並不知情。錄音中，孟美岐說現在她被所有人都認為是小三，所有工作也處於停滯狀態，就此與陳令韜對峙。

孟美岐工作室也發文痛斥陳令韜：「什麼叫沒有騙？你跟你前女友藕斷絲連的時候啞巴了？ 難道是狗說的跟前女友都分乾淨了？ 兩頭騙事情敗露就鬧自殺威脅，這就是你的擔當？別說什麼彌補了，少當狗皮膏藥出來加戲噁心人，就是你這個渣男前任最該彌補的。 」

電話錄音迅速在微博傳開，有人對孟美岐的遭遇感到心疼，但也有人依舊懷疑是演出來的對話。對此，孟美岐工作室又補上一段對話截圖，證明這段音檔在去年11月3日就由孟美岐提供給律師，原本是用在維護名譽的訟訴之中，「本無意公開，只是再度被渣男引起的惡意話題中傷，被迫才將私事公之於眾」。

據報導，陳令韜近日回覆網友質問，說自己沒有騙過孟美岐，「你們看到的只是你們看到的」，稱自己沒有欺騙孟美岐，還說將努力彌補對孟美岐造成的傷害。

報導說，2021年10月，陳令韜前女友發文直指男友出軌孟美岐，並曬出二人的親密聊天截圖。隨後陳令韜就此事向公眾道歉， 孟美岐對媒體承認與陳令韜短暫交往過，但已經分手。至於網上所曝光的「知三當三」行為，孟美岐則表示是在認為男方單身的前提下交往的。

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