剛情緒勒索華仔？古天樂「明日戰記」香港票房告捷

「明日戰記」成本高達4.5億港幣，是影史成本最高的香港科幻片。(取材自微博)

古天樂監製、主演的科幻動作片「明日戰記」，集結劉青雲、劉嘉玲等大明星，但在內地一開始票房不如預期，成本又高達4.5億港幣(約5755萬美元)，讓古天樂情緒低落，更傳出他出席映後座談時，淚灑戲院，引來不少網友為他加油打氣；後來電影 在香港 上映，2天就破千萬港幣，成績不俗。

港媒指出，「明日戰記」是今年香港首周最佳電影，首日以366萬港幣(約46.8萬美元)奪冠，而後票房持續衝高，預估首周末有機會破2000萬港幣(約255萬美元)，再加上大陸票房穩定，上映近1個月已突破5億人民幣(約7300萬美元)，排除戲院拆帳、廣告宣傳，後續有不小機率可以打平成本。

古天樂在演藝圈人緣極佳，一開始電影票房不佳，讓不少粉絲著急，更湧入他的影帝好友劉德華的網站留言，希望能幫忙宣傳盡心力，意外引起風波。