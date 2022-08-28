孟美岐公開錄音 揭渣男真面目怒轟「什麼叫沒有騙？」

孟美岐工作室微博發文反擊。（取材自微博）

孟美岐去年10月被爆出與中國音樂人陳令韜交往，但男方已有正宮女友，瞬間成為小三遭批是「知三當三」，她發出聲明否認，強調沒有主動介入他人感情，男方之後承認沒有處理好關係，被網友怒批是渣男，事隔10個月，陳令韜在回應網友時，卻反口表示沒有欺騙孟美岐，孟美岐工作室微博 火速發文回應，並公開一段去年的電話錄音。

孟美岐工作室微博發文反擊。（取材自微博）

孟美岐工作室微博先是發文反擊「什麼叫沒有騙？你跟你前女友藕斷絲連的時候啞巴了？」、「兩頭騙事情敗露就鬧自殺威脅，這就是你的擔當？ 別說什麼彌補了，少當狗皮膏藥出來加戲噁心人，就是你這個渣男前任最該彌補的！」，之後到了深夜工作室再發文「去年事發當日，孟美岐女士已經通過公司聲明、媒體採訪等多個管道一再澄清自己並不知情，並對相關問題一一作出回應，當事人也已否認美岐並非第三者。」、「在這段感情中，男方一再欺瞞自己與女友並未徹底分手的事實，作為同樣的受害者，孟美岐女士自始至終並不知情」。

陳令韜。（取材自微博）

接著孟美岐工作室公開一段孟美岐與陳令韜的電話錄音，時間點是去年在陳令韜曾發文要輕生之後，孟美岐在電話當中質問陳令韜，當時他女友還能進出他家中，卻從來沒有告訴她，陳令韜承認，稱當時已要處理與女友關係，接著就表示，本來也準備好要告訴孟美岐這件事，但是突然生變，所以沒能即時說出，孟美岐指責陳令韜這一切都是藉口，並痛心表示現在全世界都認為她是小三，工作也全面停擺，不過陳令韜卻安撫她，大家都未婚，所以不存在小三這樣的事，還承諾會幫孟美岐把工作事業挽回，孟美岐對於他的承諾則一笑置之，最後更激動表示「自己現在已一無所有」。