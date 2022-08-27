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古天樂「明日戰記」香港票房告捷 劉德華竟遭留言灌爆

記者陳建嘉／即時報導
劉青雲(左起)、劉嘉玲以及古天樂主演「明日戰記」在香港票房開出紅盤。(取材自微博)
劉青雲(左起)、劉嘉玲以及古天樂主演「明日戰記」在香港票房開出紅盤。(取材自微博)

古天樂監製、主演科幻動作片「明日戰記」集結劉青雲、劉嘉玲等大明星，但一開始票房不如預期，成本又高達4.5億港幣，讓古天樂情緒低落，更傳出他出席映後座談時，淚灑戲院，引來不少網友為他加油打氣，電影剛在香港上映，2天就破千萬港幣，成績不俗。

港媒指出，「明日戰記」是今年香港首周最佳電影，25日首日就以366萬港幣奪冠，而後票房持續衝高，預估首周末有機會破2000萬港幣，再加上中國票房穩定，上映近1個月已突破5億人民幣，排除戲院拆帳、廣告宣傳，後續有不小機率可以打平成本。

「明日戰記」成本高達4.5億港幣，是影史成本最高的香港科幻片。(取材自微博)
「明日戰記」成本高達4.5億港幣，是影史成本最高的香港科幻片。(取材自微博)

古天樂在演藝圈人緣極佳，一開始電影票房不佳，讓不少粉絲隨之朝迷，更湧入他的影帝好友劉德華的網站留言，希望能幫忙宣傳盡心力，意外引起風波，「情緒勒索」的舉動引來劉德華的粉絲些微不滿，讓「明日戰記」片方不得不出面發表聲明，「我們注意到部分熱心網友，因迫切希望有更多人關注『明日戰記』，而在各類帳號下留言，並由此引發了一些爭議。我們在此呼籲大家能夠回歸作品，將更多的關注落回電影本身」，希望網友理性討論電影。

古天樂「明日戰記」在大陸票房不佳，網友曾留言要求劉德華幫忙宣傳惹議。(取材自微博...
古天樂「明日戰記」在大陸票房不佳，網友曾留言要求劉德華幫忙宣傳惹議。(取材自微博)

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