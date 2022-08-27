井柏然無名指戴戒被套牢？ 傳和劉雯好事將近

井柏然被拍到了無名指上戴著戒指，許多網友猜測是不是好事將近。（取材自微博）

男星井柏然曾與女星倪妮熱戀2年，兩人在2018年分手，自此井柏然的感情世界一直低調成謎。月前，井柏然被拍到與超模劉雯在街頭親暱約會，近日他在餐廳與兩位女性友人聚餐，不時端起酒杯喝酒，左手無名指上還戴著戒指，引起網友熱議。

網易娛樂報導，今年5月，有網友在街邊偶遇井柏然騎單車載著劉雯，兩人關係看起來十分親密，疑似戀情曝光。隨後兩人出遊也多次被網友拍到同框，劉雯還曾被媒體拍到前往劇組探班井柏然，以及連續三天出現在井柏然家的小區中。

此外，7月時井柏然和劉雯還被拍到和李榮浩、楊丞琳夫婦聚餐，兩人十指緊扣手牽著手，絲毫不在意外人的眼光。

劉雯曾在與井柏然同框的照片曝光後，在社交平台更新一組照片，悄悄放閃。（取材自微博）

雖然雙方對於戀情傳聞都沒有正面回應，但這次井柏然被拍到了無名指上戴著戒指，許多網友猜測是不是好事將近。兩人從傳出戀愛傳聞後，外界也紛紛送上祝福，直呼「好養眼」、「連路過的螞蟻都說好配」。

劉雯還曾在她與井柏然同框的照片曝光後在社交平台更新一組照片，配文兩人合作拍攝廣告裡的廣告詞，「交錯的你我，變成我們，美好與驚喜在交匯中悄然而至」，字裡行間都透露著甜蜜，甜翻不少網友。此前，劉雯和井柏然曾合作拍攝過奢侈品的廣告大片，照片中兩人親密接觸，戀愛感十足，網友表示，只有真情侶才會把甜蜜表現得如此真切。