我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」

鮑爾演說8分鐘 億萬富翁身家縮水了780億元

井柏然無名指戴戒被套牢？ 傳和劉雯好事將近

娛樂新聞組／綜合報導
井柏然被拍到了無名指上戴著戒指，許多網友猜測是不是好事將近。（取材自微博）
井柏然被拍到了無名指上戴著戒指，許多網友猜測是不是好事將近。（取材自微博）

男星井柏然曾與女星倪妮熱戀2年，兩人在2018年分手，自此井柏然的感情世界一直低調成謎。月前，井柏然被拍到與超模劉雯在街頭親暱約會，近日他在餐廳與兩位女性友人聚餐，不時端起酒杯喝酒，左手無名指上還戴著戒指，引起網友熱議。

網易娛樂報導，今年5月，有網友在街邊偶遇井柏然騎單車載著劉雯，兩人關係看起來十分親密，疑似戀情曝光。隨後兩人出遊也多次被網友拍到同框，劉雯還曾被媒體拍到前往劇組探班井柏然，以及連續三天出現在井柏然家的小區中。

此外，7月時井柏然和劉雯還被拍到和李榮浩、楊丞琳夫婦聚餐，兩人十指緊扣手牽著手，絲毫不在意外人的眼光。

劉雯曾在與井柏然同框的照片曝光後，在社交平台更新一組照片，悄悄放閃。（取材自微博...
劉雯曾在與井柏然同框的照片曝光後，在社交平台更新一組照片，悄悄放閃。（取材自微博）

雖然雙方對於戀情傳聞都沒有正面回應，但這次井柏然被拍到了無名指上戴著戒指，許多網友猜測是不是好事將近。兩人從傳出戀愛傳聞後，外界也紛紛送上祝福，直呼「好養眼」、「連路過的螞蟻都說好配」。

劉雯還曾在她與井柏然同框的照片曝光後在社交平台更新一組照片，配文兩人合作拍攝廣告裡的廣告詞，「交錯的你我，變成我們，美好與驚喜在交匯中悄然而至」，字裡行間都透露著甜蜜，甜翻不少網友。此前，劉雯和井柏然曾合作拍攝過奢侈品的廣告大片，照片中兩人親密接觸，戀愛感十足，網友表示，只有真情侶才會把甜蜜表現得如此真切。

上一則

吳奇隆抱3歲兒子做核酸 他全程哭鬧 爸爸細心安撫

下一則

張天愛事發前幾天「紅毯遇徐開騁」 轉身拭淚網心疼

延伸閱讀

劉德華「好聲音」領頭唱 只見「影」不見人挨批

劉德華「好聲音」領頭唱 只見「影」不見人挨批
「天才基本法」上熱搜 客串女星有來頭 倪妮演女主親媽

「天才基本法」上熱搜 客串女星有來頭 倪妮演女主親媽
被拍到了…捉妖小生井柏然與名模劉雯十指緊扣

被拍到了…捉妖小生井柏然與名模劉雯十指緊扣
戀情實錘 井柏然、劉雯被拍到十指緊扣約會

戀情實錘 井柏然、劉雯被拍到十指緊扣約會

熱門新聞

汪小菲深夜醉酒直播，被眼尖網友發現，他的床頭仍擺放與大S的合照。（視頻截圖）

舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照

2022-08-20 16:47
梁洛施幫李澤楷生三子，結果財產分配連小孩都沒得拿。（取材自Instagram）

李嘉誠財產重組 梁洛施生3金孫竟被爆「一毛都拿不到」

2022-08-20 22:55
張柏芝。（取材自微博）

張柏芝突秀性感睡衣自拍 勾魂表情一天就刪掉

2022-08-19 22:05
余天夫妻現在緊守在余苑綺身邊。圖／本報資料照片

余天寸步不離女兒病房 痛心同意不再急救余苑綺

2022-08-19 11:59
周海媚短髮造型。圖／摘自抖音

55歲「最美周芷若」短髮曝光 不理批評吐心聲

2022-08-22 12:27
艾成的經紀公司重開「艾成的異想世界」粉絲專頁，播放他的歌曲。(圖：民視提供)

艾成媽媽慟別兒子 分享親筆信：王瞳永遠是蔡家一分子

2022-08-19 11:22

超人氣

更多 >
好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因

好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因
退而不想休 這11項工作適合年長者在家做

退而不想休 這11項工作適合年長者在家做
中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任

中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任
鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點

鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點
世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」

世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」