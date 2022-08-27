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娜扎「戀愛腦」惹怒老粉 爆料：曾為愛9個月不拍戲

娛樂新聞組／綜合報導
古力娜扎被老粉絲指控是「戀愛腦」。（取材自微博）
古力娜扎被老粉絲指控是「戀愛腦」。（取材自微博）

男星徐開騁劈腿事件鬧得沸沸揚揚，新疆女神古力娜扎無端被捲入風波，但她出面強調自己不是小三。隨著相關爆料不斷曝光，一名娜扎的老粉絲出面指控她是「戀愛腦」，只要談了戀愛就不工作，甚至曾為了男友長達9個月時間沒進劇組拍戲，怒罵「我們只是裝傻充愣幫妳瞞天過海」。

網易娛樂報導，在娜扎和徐開騁爆出過夜情後，就有一名自稱是老粉絲的網友在微博發文爆料：「妳以為上一任男友是誰我們不知道嗎？我們只是裝傻充愣幫你瞞天過海。」粉絲還稱娜扎為了談戀愛九個月不進組拍戲，並怒斥她是「戀愛腦」。

隨後該粉絲發文向娜扎道歉，稱一氣之下才發文，沒過兩分鐘就刪掉了，沒想到已被轉載。這名粉絲還表示，自己只是想罵醒她，希望她不要那麼容易相信別人。

先前娜扎也曾數度留言懟粉絲。有粉絲發文希望娜扎以後接戲能和帥哥搭戲，而娜扎回覆：「那就別看了，我不配您喜歡，粉一個喜歡拍戲、無縫進組、天天合作又帥又高的男主、高質量的女演員，謝謝。」

還有粉絲留言許願「我願一個星期不喝奶茶，換娜扎進組的信息」，娜扎卻冷淡說：「別許了，開心生活，我不配您粉。」

這些留言被網友曝光後，不少人感嘆：「粉絲該有多心寒」、「可以談戀愛，但是作為演員9個月不進組，粉絲受不了也很正常吧。」還有網友表示明星私下談戀愛，站姐和大粉都知道，也有不少網友抱著吃瓜的態度，開玩笑道：「我只想知道她上一個男友是誰。」

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