「玫瑰之戰」去油成功 黃曉明：現在更希望演角色的痛

黃曉明演菁英律師。（取材自微博）

在央視八套熱播的都市劇「玫瑰之戰」近日進入收官階段，此前常被觀眾嘲諷「演技油膩」的黃曉明 ，此次被稱讚「成功去油」。他也分享了自己的人生感悟：「最重要的是活出不同年紀的精采，要學會調整心態，把自己的期望值降低一點，你得到的就都是禮物。」

羊城晚報報導，「玫瑰之戰」講述原本生活幸福的全職太太顧念（袁泉飾），遭遇丈夫背叛後，在老同學、「王牌律師」豐盛（黃曉明飾）的幫助下重返職場並與其相戀的故事。

袁泉安慰黃曉明。（取材自微博）

劇中，黃曉明飾演的豐盛堪稱「暖男」：在老同學顧念遇到困難時，他第一時間伸出援手，一路貼心守護，成為對方可靠的工作夥伴。職場內，他攻勢凌厲，不給對手一絲喘息之機，無所畏懼地維護法律的公平正義；職場外，他溫暖深情、有同理心，默默守護所愛直至收穫真情。

黃曉明說，拿到劇本後的第一反應是「豐盛太像我了」，連台詞都是他日常生活中經常說的話：「工作人員跟我說，曉明哥，你一直在演不同角色，別人以為那些角色就是你。所以，這次你演回跟你自己很像的角色時，反倒會讓大家感到新鮮，也算一種突破。」談及豐盛吸引自己的地方，黃曉明說：「他比較符合我的價值觀，做一個善良、熱情的人，可以幫助他人，可以讓所愛之人開心，在不同年紀活出不同的精采。」

報導指出，在「玫瑰之戰」中，黃曉明狀態不錯，被不少觀眾誇讚保養得好。黃曉明表示，對於身材管理，他在認知上有一個轉變過程。「年輕的時候我癡迷硬漢角色，比如「風聲」、「夜宴」、「精忠岳飛」等作品中的角色。當時我其實不太在意胖瘦，也不覺得皮膚白皙、身材纖瘦就好看，在意的是要夠爺們。所以我更喜歡把自己曬黑一點，讓自己顯得更壯一點，可以演硬漢。」

如今，黃曉明為了上鏡更精神，便嚴格要求自己減肥，「我日常沒有太多油鹽攝入，每天只吃3克以下的鹽和極少量的粗糧，幾乎不吃細糧。我在拍「戴假髮的人」的時候，幾個月沒吃主食。雖然很痛苦，但上鏡的效果不錯。我現在更願意為喜歡我的觀眾豁出去，保持好狀態。」不過，黃曉明強調，是瘦還是胖，最終得看角色的需要：「我的狀態由角色決定，比如拍「中國合夥人」時，我有意增肥；拍「戴假髮的人」時，我瘋狂減肥。」

黃曉明坦言，對於表演的認知，他這些年也有了不小轉變：「隨著年齡和閱歷的成長，感觸越來越深。以前都是演角色的好，現在更希望演角色的缺陷，這或許就是一個成熟的表現。人生不都是美好的，但我們往往只想把最美好的一面展現出來，但我現在越來越覺得，人的痛、生活的痛是非常值得演繹的一件事情。所以，相較於演繹一個完美的人，我更想演一個真正的人、一個有性格缺陷的人。」