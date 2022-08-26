朱亞文攜手萬茜 「簡言的夏冬」譜職場熟齡愛情

朱亞文飾演歐迅集團資深商業調查師「夏冬」。（取材自微博）

由朱亞文、萬茜主演的都市劇「簡言的夏冬」（原名「商業調查師」）近日開播。根據作家永城小說 改編的「簡言的夏冬」，講述朱亞文飾演的歐迅集團資深商業調查師夏冬，和萬茜飾演的高級調查師簡言，致力於消除商業欺詐，守護企業誠信的一系列跌宕起伏的故事。

鳳凰娛樂報導報導，「簡言的夏冬」是一部以當代商業社會為背景，描寫商業文明、職場、人文群像的都市劇。劇中提到多宗商業欺詐案件，而以夏冬、簡言為主的調查師們信奉「商亦有道」的原則，秉持公平、正義的信仰，透過一個個委託項目逐一揭穿商業欺詐，清除其中的藏污納垢。

萬茜飾演高級調查師「簡言」。（取材自微博）

調查師們以自身努力，為商業文明的良性發展貢獻力量。該劇不僅主題具有積極向上的正能量，也對當代職場文化有諸多展現，塑造一群鮮活的「調查師」群像：業務上取長補短，精神上同舟共濟的夏冬簡言團隊、聰慧睿智的神仙上司。整個「歐迅」處處體現團結協作、溫暖治癒的職場氛圍，打破人們對職場劇勾心鬥角的固有印象，全劇主旨和諧向上，表現出對健康職場文化的認同和期許。

「簡言的夏冬」也是一部愛情線看點十足的劇。朱亞文與萬茜在劇中由同行、對手轉變成夥伴、知己，直至愛情萌生的過程可謂甜度拉滿。在公布的預告中，初次「交手」的朱亞文與萬茜、在溫泉浴場對峙試探的場景看得人心生旖旎；而隨著搭檔關係的建立，兩人三觀相合、工作態度一致，職場中相互輔助同擔共退，將熟齡愛情的魅力展現無遺。

除了「夏日言言」CP外，劇中還有兩組隱藏的CP組將逐步浮出水面。而與愛情並駕齊驅的，是圍繞著朱亞文飾演的夏冬身上始終背負著的「蒙冤往事」，所開啟的他與林俊文之間的一段「愛恨兄弟情」。