我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台學者：李顯龍示警 暗示台海將有「結構性變化」

消費者縮手少買衣服 美國零售商含淚猛打折

朱亞文攜手萬茜 「簡言的夏冬」譜職場熟齡愛情

娛樂新聞組／綜合報導
朱亞文飾演歐迅集團資深商業調查師「夏冬」。（取材自微博）
朱亞文飾演歐迅集團資深商業調查師「夏冬」。（取材自微博）

由朱亞文、萬茜主演的都市劇「簡言的夏冬」（原名「商業調查師」）近日開播。根據作家永城小說改編的「簡言的夏冬」，講述朱亞文飾演的歐迅集團資深商業調查師夏冬，和萬茜飾演的高級調查師簡言，致力於消除商業欺詐，守護企業誠信的一系列跌宕起伏的故事。

鳳凰娛樂報導報導，「簡言的夏冬」是一部以當代商業社會為背景，描寫商業文明、職場、人文群像的都市劇。劇中提到多宗商業欺詐案件，而以夏冬、簡言為主的調查師們信奉「商亦有道」的原則，秉持公平、正義的信仰，透過一個個委託項目逐一揭穿商業欺詐，清除其中的藏污納垢。

萬茜飾演高級調查師「簡言」。（取材自微博）
萬茜飾演高級調查師「簡言」。（取材自微博）

調查師們以自身努力，為商業文明的良性發展貢獻力量。該劇不僅主題具有積極向上的正能量，也對當代職場文化有諸多展現，塑造一群鮮活的「調查師」群像：業務上取長補短，精神上同舟共濟的夏冬簡言團隊、聰慧睿智的神仙上司。整個「歐迅」處處體現團結協作、溫暖治癒的職場氛圍，打破人們對職場劇勾心鬥角的固有印象，全劇主旨和諧向上，表現出對健康職場文化的認同和期許。

「簡言的夏冬」也是一部愛情線看點十足的劇。朱亞文與萬茜在劇中由同行、對手轉變成夥伴、知己，直至愛情萌生的過程可謂甜度拉滿。在公布的預告中，初次「交手」的朱亞文與萬茜、在溫泉浴場對峙試探的場景看得人心生旖旎；而隨著搭檔關係的建立，兩人三觀相合、工作態度一致，職場中相互輔助同擔共退，將熟齡愛情的魅力展現無遺。

除了「夏日言言」CP外，劇中還有兩組隱藏的CP組將逐步浮出水面。而與愛情並駕齊驅的，是圍繞著朱亞文飾演的夏冬身上始終背負著的「蒙冤往事」，所開啟的他與林俊文之間的一段「愛恨兄弟情」。

作為一部描寫商業社會的職場劇，預告中涉及股票、商業機密、行業宿敵等內容，更有著不少對職場規則的深刻描寫「做這行最忌諱兩邊通吃」、「這個項目深不見底」等台詞令人印象深刻。

萬茜飾演高級調查師「簡言」。（取材自微博）
萬茜飾演高級調查師「簡言」。（取材自微博）

股票 小說

上一則

陳意涵豪宅斷網停水 直呼暴雨太可怕

下一則

許紹洋商場開唱人潮冷清 網曝驚人價碼「何樂而不為」

延伸閱讀

蘋果華裔前工程師 承認跳槽小鵬前竊密 小鵬切割

蘋果華裔前工程師 承認跳槽小鵬前竊密 小鵬切割
男團ESO取諧音惡搞EXO 鹿哈、林俊絕7人遭控侵權

男團ESO取諧音惡搞EXO 鹿哈、林俊絕7人遭控侵權
台生在美酒店實習 收穫滿行囊：千金難買的經驗

台生在美酒店實習 收穫滿行囊：千金難買的經驗
南加州台灣旅館公會提供台灣年輕人到成員酒店實習

南加州台灣旅館公會提供台灣年輕人到成員酒店實習

熱門新聞

汪小菲深夜醉酒直播，被眼尖網友發現，他的床頭仍擺放與大S的合照。（視頻截圖）

舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照

2022-08-20 16:47
梁洛施幫李澤楷生三子，結果財產分配連小孩都沒得拿。（取材自Instagram）

李嘉誠財產重組 梁洛施生3金孫竟被爆「一毛都拿不到」

2022-08-20 22:55
張柏芝。（取材自微博）

張柏芝突秀性感睡衣自拍 勾魂表情一天就刪掉

2022-08-19 22:05
章子怡日前出席電影節活動，自爆執導電影「我和我的父輩」一度情緒失控。(取材自微博)

章子怡情緒失控 痛哭20多分鐘喊：什麼都沒有

2022-08-17 23:12
徐嬌以童星身分出道，如今25歲，女人味十足。(取材自微博)

「星漢燦爛」程姎是徐嬌演的 25歲女人味十足

2022-08-18 01:39
余天夫妻現在緊守在余苑綺身邊。圖／本報資料照片

余天寸步不離女兒病房 痛心同意不再急救余苑綺

2022-08-19 11:59

超人氣

更多 >
8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報

8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報
解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死

解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死
反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班

反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班
洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院

洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院
回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣

回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣