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一次劈2女神…張天愛揭徐開騁酒後亂性 娜扎：看清你

娛樂新聞組／綜合報導
張天愛開撕前男友徐開騁。（取材自微博）
張天愛開撕前男友徐開騁。（取材自微博）

男星徐開騁與女星張天愛緋聞傳了多年，雖未官宣戀情，但是外界公認的一對；然而徐開騁日前被拍到夜宿新疆女神古力娜扎香閨，引發出軌質疑。沒想到隔天，張天愛突上傳與徐開騁的錄音檔，控男方是劈腿慣犯，古力娜扎隨即轉發並否認是小三；事後，徐開騁也發文道歉，還原與張天愛的交往始末。

張天愛曝光與徐開騁的對話中，男方稱張天愛為「愛寶」，向她透露「酒後亂性」後，自己生活在痛苦之中，「我不再是妳眼中那個純粹的我了」；他並坦承不想公開戀情其實與公司戀愛條款或是怕粉絲流失無關，而是怕「酒後亂性」曝光。

徐開騁被控是劈腿慣犯，後來發文道歉。（取材自微博）
徐開騁被控是劈腿慣犯，後來發文道歉。（取材自微博）

張天愛則憤怒曝光男方過往行徑，寫下「慣犯，希望所有女孩擦亮眼睛」。古力娜扎則轉發貼文並回應「不是小三」，表示「之前不是現在不是以後更不會是！面臨全網『小三』的言論，一直不敢相信你是騙子！這段錄音也是讓我看清了你到底是個什麽東西！」直接斷開徐開騁。

古力娜扎有「新疆維納斯」美譽。（取材自微博）
古力娜扎有「新疆維納斯」美譽。（取材自微博）

網友則直呼張天愛為「女王」，也心疼她遭劈腿，留言「姐姐我一直在」、「別委屈自己」，還有網友認為男方根本沒真的酒醉，只不過是為出軌找藉口。

徐開騁稍晚則在微博PO出578字的文章向道歉，並解釋錄音檔的內容和兩人分合的時間線。他提到去年12月16日被張天愛提分手，他情緒崩潰導致犯下「錯誤」，24日兩人復合，但徐開騁一直過意不去，便在今年1月16日跟張天愛分手，2天後更向女方坦承酒後亂性。19日兩人二度復合，直到5月17日張天愛再提分手，但6月6日後的一周中仍有聯繫，7月10日才正式分開。

徐開騁坦言真心愛過張天愛，從沒後悔，並向女方道歉。他也向捲入風波的古力娜扎認錯：「我也要向娜扎道歉，是我的錯，由於我的原因讓她在這件事中受到了很多不必要的傷害，對不起！是我沒有處理好上一段感情，致使她無辜被造謠，對不起！」

徐開騁曾演過電影「陰陽師：晴雅集」，張天愛則因「太子妃升職記」暴紅，古力娜扎則有「新疆維納斯」美譽。這次徐開騁一次惹怒兩位女神的粉絲，讓網友怒喊：「他也配？」

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