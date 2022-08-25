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張家輝講粵語挺「明日戰記」 引網友舌戰

娛樂新聞組／綜合報導
張家輝用廣東話呼籲網友支持古天樂的新戲，意外引起關注。（取材自微博）
張家輝用廣東話呼籲網友支持古天樂的新戲，意外引起關注。（取材自微博）

古天樂監製及主演的電影「明日戰記」內地票房衝破5億人民幣（約7297萬美元），古天樂手親自撰寫親筆信答謝影迷及院線支持。對於初在內地上映時票房未如理想，大批網友紛紛打氣支持，更有不少湧到劉德華微博，要求幫古天樂宣傳，被批是道德綁架。

香港01報導，在片中特別演出的張家輝近日用粵語拍短片呼籲內地網友支持新戲，「電影多元化，永遠都值得支持與推動。」

報導指出，有網友認為張家輝應該用普通話拍片，該網友的留言近日上了微博熱搜，卻遭到其他內地網友砲轟。有人反駁問：「粵語不是中國話？」有人認為：「一個打小只說粵語的人，你們難道讓他說山東話？」此外，有人表示是網路風氣問題，「這屆網友甚麼都想管，得加大力度整治網路空間呀」、「網上戾氣達到頂峰了麼」；有網友則幽默道：「粵語你可能還能聽懂點，普通話我怕你哭」。

另外，57歲張家輝的外貌亦成了討論焦點，他的兩鬢斑白，眼角現魚尾紋，嘴唇亦頗為蒼白，與上月出席「第30屆香港電影金像獎」時精神奕奕的樣子有一段距離，不少人都感歎他有滄桑感，心痛表示：「看著看著都老了」、「老了不少」，並關心勸張家輝多休息。

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