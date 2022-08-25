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吳克群參加「披荊斬棘」王心凌建議「不要當隊長」

記者王郁惠／綜合報導
吳克群參加「披荊斬棘的哥哥」節目，初舞台獻唱經典歌「為你寫詩」Remix版本。（圖：和群娛樂提供）
吳克群參加「披荊斬棘的哥哥」節目，初舞台獻唱經典歌「為你寫詩」Remix版本。（圖：和群娛樂提供）

吳克群今年推出新專輯「銀河裡擁抱」，近期又參加陸綜「披荊斬棘的哥哥」第二季，與杜德偉、蘇有朋、信、潘瑋柏、黃義達等共32位男星同台競演；有趣的是，他日前才與「浪姐3」奪冠的王心凌與好友潘瑋柏聚餐，問到是否有特別請教攻略？他透露：「她只告訴我 『不要當隊長』、『當隊長很累』。」

吳克群上周初舞台以一席白色帥氣西裝獻唱代表作「為你寫詩」Remix版本，勾起回憶殺。不僅該歌登上大陸QQ音樂飆升榜第五名，初舞台相關話題閱讀量相加高達8億次，他表示：「這首歌大家以為只是情歌，想不到卻道盡了我的一生。一生在作夢、寫人生的詩，因為夠瘋狂、總是想嘗試著做不可能的事，時間就會為我們靜止。所以也特別把愛情這兩個字改成作夢。」

好友王心凌建議他放鬆去享受就好，「她很希望看到我跳舞，我想應該是等著笑我 」，他也坦言最擔心跳舞環節，苦笑說：「很多人都以為我是唱跳歌手，說我很多歌都跳舞！拜託！我真的沒什麼跳舞好嗎，『大舌頭』那個不算呀。」初舞台他與潘瑋柏、張震嶽和楊長青組成小隊，最後獲得全場觀眾投票火力值最高票。

王心凌 投票 蘇有朋

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