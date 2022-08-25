張天愛愛上渣男？男友徐開騁爆出軌娜扎

張天愛上「浪姐3」時，徐開騁還公開為她加油。（取材自微博）

中國女星張天愛主演「太子妃升職記」收穫許多人氣，日前還參加「浪姐3」，當時與她傳熱戀的「奈何BOSS要娶我」男星徐開騁還公開為她加油，雖然兩人沒官宣認愛，但被外界視為「在一起」，不過徐開騁卻被爆出到女星古力娜扎家過夜，疑似出軌？而張天愛經紀人則疑被挖出在朋友圈轉發「渣男特徵」的文章，被認為是在為張天愛抱不平。

有網友看了狗仔畫面，認為被指為徐開騁出軌對象的人並非古力娜扎，但古力娜扎的工作人員卻遲遲未出面闢謠，看的粉絲心急氣憤，也有人認為張天愛與徐開騁未公開認愛，「怎麼能說是出軌？」。而至今三方當事人或其公司方面皆未發聲回應，「徐開騁出軌」則持續在微博 熱搜榜上。

有媒體報導指出，「徐開騁出軌」消息引發中國網友熱烈討論，紛紛留言「三家沒有一家實錘回應的，這就很耐人尋味了」、「娜扎好不容易積攢的路人緣又被自己作沒了」，更有人直言「要是假的早就澄清發律師函了」。

還有網友挖出古力娜扎過去被質疑介入鄭爽 、張翰感情的事，感嘆「娜扎怎麼總喜歡給別人當三？」、「看來錘了…娜扎怎麼老是這樣…」，不過介入張翰感情一事，她曾嚴正反駁並提告造謠者。