粉絲建議不專業？文淇工作室滅火

文淇粉絲後援會與工作室爆出爭議。(取材自微博)

年輕女星文淇參與電影 「斷橋」演出，針對電影的宣傳造勢，粉絲後援會卻與工作室爆出爭議。

綜合媒體報導，文淇後援會日前質問文淇工作室及其公司天浩盛世，「為何在後援會傳達完粉絲訴求後，給出『建議不專業』的回覆？為何至生日後，對於後援會所發出的消息不理不睬？為何從不提前告知後援會有關品牌方的任何消息？為何不能維護好與品牌方的關係？」

隨後，文淇工作室發長文回應粉絲「親的建議不太專業，我們專注各自領域吧，謝謝啦」是指「粉絲關於電影「斷橋」首映要工作室留一些圖給後援會發，這樣的建議不太專業，而不是指粉絲的正常溝通不合理不專業」。

另外，關於生日信件丟失一事，表示簽收當天因快遞過多暫未找到並非丟失，第二天中午找到後有及時告知文淇及後援會。

工作室並透露，此前工作人員在與粉絲溝通中存在問題，導致溝通不暢，公司和工作室已經進行內部調整，會調換合適的人員接手。公司說，文淇當下的身分是一名中戲在校學生，當以學業為重，然後盡可能合理安排工作的時間。

報導指出，文淇2003年出生於台灣，目前就讀中央戲劇學院，2013年以「淑女之家」進入演藝圈，2017年獲得金馬獎女主角、女配角提名 ，後以電影「血觀音」獲得金馬獎最佳女配角。