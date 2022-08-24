觀影說劇／爭演「山河月明」當賢內助 穎兒急瘦16公斤

穎兒飾演端壯賢淑、秀外慧中的徐皇后。(圖：MyVideo提供)

藝人馮紹峰與穎兒在新劇「山河月明」中互動甜度超標，一場自馮紹峰自漠北戰場冒死回歸，一到家裡見到愛妻穎兒為他憂心忡忡，立刻大獻殷勤百般討好，還一把公主抱起穎兒、並高喊「讓本王來伺候王妃」，但老婆不領情，拿髮簪刺向馮紹峰屁股，警告他下次不得再以身犯險。兩人既甜蜜又好笑，「扎針懲罰」成另類曬恩愛。

馮紹峰在「山河月明」化身「明成祖」朱棣，該劇講述明太祖朱元璋第四子朱棣從年少喋血沙場、歷經戰爭，磨練成長為一名優秀的軍事統帥和成熟政治家的故事。

劇中除了還原蕩氣回腸的戰爭場面，也著重刻畫朱棣與其妻徐妙雲（穎兒飾）神仙眷侶般的愛情。有趣的是，兩人是先婚後愛，年少朱棣曾一度拒婚，但婚後夫妻感情如膠似漆，馮紹峰更成為「寵妻魔人」，對穎兒深情告白「能娶到王妃，是本王幾輩子修來的福分」。

曾以「後宮甄嬛傳」裡「夏冬春」一角走紅的穎兒，這回在「山河月明」演端壯賢淑、秀外慧中的徐皇后，她封角色是「地表最強賢內助」，不只能將家事打點好、出謀畫策點拔夫君，還能在危急時刻女扮男裝，穿上鎧甲帶領百姓出城應戰，各方面表現可圈可點。