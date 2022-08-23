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「蒼蘭訣」慾吻幕後曝光 虞書欣按頭王鶴棣「吻超深」

記者楊起鳳／即時報導
「蒼蘭訣」有很多虐戲。(圖：愛奇藝國際站提供)
「蒼蘭訣」有很多虐戲。(圖：愛奇藝國際站提供)

愛奇藝國際站（iQ.com）熱播中國古裝劇「蒼蘭訣」，劇中王鶴棣飾演的月尊「東方青蒼」身受重傷，虞書欣飾演的蘭花仙子不顧一切救他，東方青蒼抱住小蘭花問為何要這麼做，在女方還來不及回答他時，王鶴棣霸道吸吮虞書欣的唇，兩人還不忘邊親邊揉手，這不但是兩人終於確認彼此心意的重要一幕，破尺度的超「慾」復活吻更是炸裂全網。

在日前公開的幕後花絮中，這段吻戲竟是由虞書欣主導，她不但教王鶴棣親吻的步驟，接著在彩排接吻時，還伸出自己的手按住男方的頭，讓對方吻得更深，正式開拍兩人親到忘我，花絮片段一釋出網友都要嗑瘋這對「蒼蘭CP」，激動留言，「這影片我不知道看了幾次」、「還讓不讓人睡」、「天啊深吻到閉上眼了」。

不過接下來即將開虐，虞書欣原本率先求婚王鶴棣，「這輩子我只會喜歡你一個人，無論發生什麼，我都會一直陪著你，不離不棄。」眼看兩人修成正果，卻因為兩族開戰，小蘭花才得知她自己的真實身分，這時東方青蒼卻突然變心。在最新預告中，王鶴棣冷淡表情說：「與妳海誓山盟是因為妳還有利用價值。」讓虞書欣哭吼：「不要拋棄我好不好，我是你的妻子，我想要和你永遠在一起！」虐心發展讓預告直接登上微博熱搜。

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