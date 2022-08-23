粉絲求劉德華宣傳古天樂電影 網批：道德綁架、乞討

有網友留言，希望劉德華可以幫忙古天樂宣傳電影「明日戰記」。（取材自微博）

港星古天樂擔任監製並主演的電影 「明日戰記」近期上映，該片耗資4.5億（港元，下同，約5734.9萬美元）製作，目前票房已突破4億，但仍難打平。近日，天王劉德華個人帳號的視頻評論區，有不少網友留言讓他幫忙宣傳這部電影。

網易娛樂報導，近日有不少網友到劉德華的社交平台留言，表示劉德華作為古天樂的老友，「帳號那麼多粉絲，能不能幫古仔宣傳下『明日戰記』，他太難了」。不過對於粉絲的行為，不少網友表示看不慣，認為這是「道德綁架」和「大型乞討現場」。

網友紛紛留言表示：「這種支持真的很討人嫌，一下就給古天樂招了不少負面影響」「古天樂看到這些言論也會覺得尷尬的吧」、「兩個人我都特別愛，真的太男神了，『明日戰記』我也去看了，為了支持古仔，但是粉絲道德綁架任何人都是不對的。」

有網友留言，希望劉德華可以幫忙古天樂宣傳電影「明日戰記」。（取材自微博）

早前，古天樂出席電影宣傳活動時，因為票房差強人意而罕見落淚，這一幕也被一些網友解讀為「賣慘」。

眼看票房不太理想，古天樂的圈內好友張家輝，也作為這部電影的友情客串，特意錄製了視頻加油鼓勁。他提到：「希望大家多多支持『明日戰記』，這是一部非常好的片子，特效能夠帶給大家視覺盛宴。」最後，張家輝還呼籲影院能夠給電影更多排片。