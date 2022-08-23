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鄭伊健缺席「披荊斬棘」 網瘋猜原因：不缺錢

娛樂新聞組／綜合報導
「披荊斬棘」再掀話題，大家都很好奇為何鄭伊健沒上這個節目。（取材自微博）
「披荊斬棘」再掀話題，大家都很好奇為何鄭伊健沒上這個節目。（取材自微博）

最近，選秀綜藝節目「披荊斬棘」（第一季為「披荊斬棘的哥哥」）掀起廣大討論，參加節目的男星們被讚「沒有油膩感」，尤其來自香港的多名嘉賓掀起回憶殺，但也有網友點名鄭伊健，好奇他身為「古惑仔」代表人物，為何沒有出演節目。

中國娛樂網報導，「披荊斬棘」中的港星中，以陳小春、林曉峰、謝天華的三人組話題最多，三人在「古惑仔」系列電影中奠定形象，2018年更和鄭伊健、錢嘉樂合體，主演電影「黃金兄弟」。也因此，許多網友好奇，古惑仔的「大哥」鄭伊健為何沒有出演節目。

雖然節目組、鄭伊健本人或者出演節目的香港嘉賓，都沒有回應這個問題，但網友仍自行分析。有網友表示，鄭伊健缺乏年輕時的事業心和拼勁，對事業的態度轉為「佛系」。

其次，網友推測鄭伊健因為要留在香港陪老婆，而推辭演出邀約；因為來回中港需要隔離，加上節目錄製、彩排訓練，前前後後需要很長一段時間。

更有網友指出，鄭伊健根本「不缺錢」，不需要辛苦參與節目。據悉，鄭伊健名下共有7套房產，總價值高達1.3億港元（約1656.7萬美元），確實不需要太努力工作掙錢。還有網友表示，鄭伊健沒有子女，不需要多攢一些錢，為子女的未來做準備。

雖然眾說紛紜，但鄭伊健一向低調，真正原因不得而知。不過對於網友來說，鄭伊健沒有參加「披荊斬棘」，「古惑仔」沒有全員會合，是一件非常遺憾的事情。

香港 電影 陳小春

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