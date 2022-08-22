「星漢燦爛」迎復仇大結局 吳磊超狂演技登熱搜

「星漢燦爛·月升滄海」大結局，賺足觀眾熱淚。（取材自微博）

由吳磊、趙露思主演的古裝劇「星漢燦爛·月升滄海」自7月開播以來，連續十天熱度值突破3萬，堪稱今年暑假大熱劇，近日大結局播出。宣皇后病逝、凌不疑大仇得報，以及凌不疑和程少商退婚的劇情，都賺足了觀眾的眼淚。

綜合媒體報導，網友大讚凌不疑血洗凌府的這場戲，吳磊把凌不疑演得非常到位。吳磊大仇得報後臉上血淚交織，表情的細微變化傳遞多重情緒，既有大仇得報的快意、完成人生目標後的空虛，又有失去摯愛的痛苦，這些複雜的情緒全都在一瞬間爆發，即便不用一句台詞也能讓人解讀萬千。一時之間，關於吳磊演技的話題也引爆熱議，登上熱搜。

但凌不疑就是霍無傷這個真相並沒有讓觀眾好過一些，隨著他的一劍封喉，世間仇怨雖已了，但他與趙露思飾演的程少商，婚事也走到盡頭。兩人退婚後，霍無傷改名霍不疑自請流放；程少商則經歷了一場大病，之後成為永安宮宮令，留在皇后身邊，卻沒能躲過流言蜚語。五年後，兩人再次相遇，早已物事人非。

「星漢燦爛·月升滄海」能夠大火，除了吳磊、趙露思的超強CP感，配角們演技鮮活也功不可沒。其中，郭濤飾演的「程始」、曾黎飾演的「蕭元漪」、童蕾飾演的「皇后」、保劍鋒飾演的「皇帝」及馬雅舒飾演的「文修君」等角色，都引發熱烈討論。

此外，吳磊也藉著凌不疑一角，徹底擺脫7年前「琅琊榜」中小飛流的男孩形象，外型演技都大升級。吳磊3歲出道，今年22歲已演出80多部戲劇作品，可說是實至名歸的「小戲骨」。