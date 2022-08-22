我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街日報：習近平可能於9月中旬出訪中亞

值得借學貸嗎？52%大學生薪水不如高中畢業生

「歡樂頌3」翻車 被酸像盜版 口碑、收視不如前作

娛樂新聞組／綜合報導
「歡樂頌3」在觀眾引頸期盼下開播，評價卻不如預期。（取材自微博）
「歡樂頌3」在觀眾引頸期盼下開播，評價卻不如預期。（取材自微博）

劉濤、楊紫、蔣欣、喬欣、王子文等女星主演的電視劇「歡樂頌」，2015年創下超高的人氣和收視。2017年，原班人馬打造「歡樂頌2」，口碑仍不錯。五年後，「歡樂頌3」在觀眾引頸期盼下登場，卻得到不少差評，豆瓣評分只有4.7。

綜合媒體報導，「歡樂頌3」由原班主創團隊打造，只有主演大換血，由江疏影、楊采鈺、張佳寧、張慧雯、李浩菲擔任「新五美」。該劇延續前兩集設定，以「五美」的工作、生活、感情為主要劇情。

但隨著劇情的推進，「模仿痕跡太嚴重」是觀眾們對於該劇的最大印象。在人物塑造上，「新五美」和前兩部人物的如出一轍，彷彿看到「盜版」。此外，刻意模仿的劇情和人設，與新演員之間形成強烈的反差，也讓觀眾無法入戲。

還有劇評指出，「歡樂頌3」中的每一個女性角色，都缺乏足夠紮實的情感行為邏輯，她們的喜怒哀樂多是「紙片化」的。在製造戲劇衝突方面，「歡樂頌3」簡單複製了職場劇、青春劇、宮鬥劇的幾個套路，拼裝特徵太明顯。

「歡樂頌3」開播至今，豆瓣評分穩定在4.7分，全平台收視率穩定在0.2%左右，創下東方衛視黃金檔收視率最低。

劉濤 盜版

上一則

扮「律師女浩克」 塔媞安娜瑪斯蘭尼師法瑞絲薇絲朋

下一則

芭芭拉史翠珊在眼前 羅比威廉斯誤認慈祥婆婆

延伸閱讀

日本名古屋巴士翻車起火 9傷者中2人心肺停止

日本名古屋巴士翻車起火 9傷者中2人心肺停止
江疏影密會已婚富豪？金巧巧護老公：謠言止於智者

江疏影密會已婚富豪？金巧巧護老公：謠言止於智者
「沉香如屑」楊紫虐戀成毅 戲外搞笑分贓結婚禮金

「沉香如屑」楊紫虐戀成毅 戲外搞笑分贓結婚禮金
楊紫、成毅「沉香如屑」虐戀 戲外卻搞笑搶結婚禮金

楊紫、成毅「沉香如屑」虐戀 戲外卻搞笑搶結婚禮金

熱門新聞

汪小菲深夜醉酒直播，被眼尖網友發現，他的床頭仍擺放與大S的合照。（視頻截圖）

舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照

2022-08-20 16:47
張小燕（左）終於和黃子佼愛女「黃玉米」相見歡。（取材自臉書）

張小燕探望黃子佼愛女 變聲娃娃音逗嫩嬰

2022-08-15 18:01
林心如墾丁度暑假曬姣好身材。(取材自臉書)

林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂

2022-08-16 07:43
章子怡日前出席電影節活動，自爆執導電影「我和我的父輩」一度情緒失控。(取材自微博)

章子怡情緒失控 痛哭20多分鐘喊：什麼都沒有

2022-08-17 23:12
梁洛施幫李澤楷生三子，結果財產分配連小孩都沒得拿。（取材自Instagram）

李嘉誠財產重組 梁洛施生3金孫竟被爆「一毛都拿不到」

2022-08-20 22:55
王瞳（左）、艾成慶結婚2周年。（圖：民視提供）

台「超偶」男星艾成傳7樓墜樓 當場身亡

2022-08-16 23:28

超人氣

更多 >
影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話

影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話
燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人

燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人
華埠20年夫妻店遭黑：中餐實惠不等同骯髒

華埠20年夫妻店遭黑：中餐實惠不等同骯髒
亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境

亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境
德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣

德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣