「歡樂頌3」翻車 被酸像盜版 口碑、收視不如前作

「歡樂頌3」在觀眾引頸期盼下開播，評價卻不如預期。（取材自微博）

由劉濤 、楊紫、蔣欣、喬欣、王子文等女星主演的電視劇「歡樂頌」，2015年創下超高的人氣和收視。2017年，原班人馬打造「歡樂頌2」，口碑仍不錯。五年後，「歡樂頌3」在觀眾引頸期盼下登場，卻得到不少差評，豆瓣評分只有4.7。

綜合媒體報導，「歡樂頌3」由原班主創團隊打造，只有主演大換血，由江疏影、楊采鈺、張佳寧、張慧雯、李浩菲擔任「新五美」。該劇延續前兩集設定，以「五美」的工作、生活、感情為主要劇情。

但隨著劇情的推進，「模仿痕跡太嚴重」是觀眾們對於該劇的最大印象。在人物塑造上，「新五美」和前兩部人物的如出一轍，彷彿看到「盜版 」。此外，刻意模仿的劇情和人設，與新演員之間形成強烈的反差，也讓觀眾無法入戲。

還有劇評指出，「歡樂頌3」中的每一個女性角色，都缺乏足夠紮實的情感行為邏輯，她們的喜怒哀樂多是「紙片化」的。在製造戲劇衝突方面，「歡樂頌3」簡單複製了職場劇、青春劇、宮鬥劇的幾個套路，拼裝特徵太明顯。

「歡樂頌3」開播至今，豆瓣評分穩定在4.7分，全平台收視率穩定在0.2%左右，創下東方衛視黃金檔收視率最低。