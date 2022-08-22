唐嫣連6年低調資助藏族女孩求學 網友讚：優質藝人

唐嫣連續6年資助藏區女孩求學，獲得網友一致點讚。（取材自微博）

近日，有網友Po出與女星唐嫣的聊天截圖，感謝她持續資助藏區女孩們實現求學夢，引發關注。據悉，唐嫣從2016年開始，已經連續六年默默資助藏族女學生，有許多獲得資助的孩子順利考上大學，也以手寫信表達對唐嫣的感謝。

綜合媒體報導，唐嫣資助的學生有不少已順利考上了大學，學生們手寫的感謝信每年都會交到唐嫣手中。對於善舉，唐嫣曾回應稱，很樂意為上了學的學生繼續資助，她說：「看到她們能夠那麼開心地學習，我也為她們感到快樂。」

有網友透露唐嫣一直都是這麼善良，多年前曾有粉絲留言說家人生病了，唐嫣工作室很快聯繫上那名粉絲，給予資助。

網友們在得知情況之後，紛紛留言表示唐嫣身體力行支持慈善事業，讓人十分感動，傳遞正能量。許多人大讚：「唐嫣人美心善」，「這種默默無聞不求回報的奉獻才最能體現一個人的善吧」、「這才是優質藝人！」

其實，娛樂圈內資助貧困學生的明星不在少數，比如韓紅、古天樂、孔維等。易烊千璽也曾用自己的零花錢資助一名身患輕度殘疾的山區小男孩，這件事在他17歲生日會被公開，接受資助的小男孩因為害羞沒有現身，但在本子上寫下對易烊千璽的感謝，一度傳為佳話。