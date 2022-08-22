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謝娜排話劇曬照 意外曝文章近況、黃磊瘦身有成

娛樂新聞組／綜合報導
謝娜(右一)曬出排話劇的照片，許久不見的文章(左一)也在其中。（取材自微博）
謝娜(右一)曬出排話劇的照片，許久不見的文章(左一)也在其中。（取材自微博）

近日，知名主持人謝娜曬出自己參與話劇排演的照片，並配文：「跟賴聲川導演排話劇，開心；跟文章演戲，過癮。」曝光了男星文章的近況。合照中還有男星黃磊等人，引來無數網友的熱議。

貓眼娛樂報導，謝娜貼文透露，當天黃磊來探班，給劇組帶了很多美食，幾人開心地在後台合影，看上去氣氛融洽。當天謝娜穿著寬鬆T恤露出白嫩雙腿、化著精緻妝容，看上去宛如少女，不像是三個孩子的媽媽。

黃磊則是明顯瘦了好多，腿上的肌肉明顯；他也笑得很開心，看來當天探班和朋友們在一起相談甚歡。

現場合照怎麼能少了導演呢？賴聲川導演看上去十分休閒，穿著拖鞋和短褲，臉上鬍子和頭髮都有些白了，看上去有些許蒼老。不過賴聲川的狀態其實很好，面色紅潤氣色佳。

當天合照中也出現許久未見的文章，看上去變化很大，臉和身材都瘦了好多。不過相比先前爭議不斷的時期，文章在照片中看起來精神奕奕，心情愉快，令粉絲安心不少。

據了解，謝娜總共和賴聲川導演合作過三次。第一次是2006年話劇「暗戀桃花源」，第二次是2012年話劇「十三角關系」，第三次也就是這一次。此外，謝娜這次和好朋友文章合作，也算是十年後再次回到話劇舞台。謝娜曾公開表示，演話劇是她最愛的事情。

導演 肌肉 美食

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