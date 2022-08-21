鄭秀文50歲 嘆崎嶇生命沒有白過

34--鄭秀文迎來50歲生日，感慨多年努力沒白費，崎嶇生命沒白過。(取材自Instagram)

香港 樂壇天后鄭秀文甫迎50歲生日，她特地在Instagram曬出粉絲為她剪接的影片，透露出道多年的心路歷程，並感謝大家一路的支持。

綜合媒體報導，影片從鄭秀文剛出道的畫面開始，在「千年如一日」背景音樂中，逐一變換她不同時期的照片，包括演唱會、專輯封面、紅地氈、劇照、廣告、健身 等，令她感觸極深：「感謝歌迷為我剪輯這個影片，提醒我這麼多年的努力沒有白費，崎嶇的生命都沒有白過。入五，有感觸，但感恩更多更多。依然相信，每天努力和用心，生命，就不會白過。」她並#依然相信關關難過關關過。

報導指出，鄭秀文半百生命經歷不少跌宕起伏，她一直身體力行傳播正能量，鼓勵大家一同前行。儘管早已是樂壇天后，但她依然堅持在曲風、MV、演唱會以及電影 不斷挑戰自我。

報導稱，鄭秀文的老公許志安日前也迎來55歲生日，他在IG曬出仿黑色皮製、有十字架的聖經造型蛋糕照，許志安感性直呼是很有意義的蛋糕。而在他切蛋糕的短片中雖然沒有露面，卻秀出無名指上戒指，一旁鄭秀文則興奮說：「好逼真，好有皮質感，好正！」夫妻低調慶生閃瞎一票網友。