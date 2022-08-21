觀影說劇／劉青雲秒轉換各角色 導演誇宛如四川變臉

劉青雲在電影「神探大戰」詮飾瘋癲神探，被誇一秒完全換一個人，宛如四川變臉。(圖：華映提供)

香港 金牌編劇韋家輝最新警匪片「神探大戰」，邀請多次合作的金馬影帝劉青雲詮飾瘋癲神探，打造出生猛血腥的連環奇案。韋家輝突破以往文藝黑暗風格，拍攝大量動作場面，劉青雲也賣力相陪，笑說：「我一向是動作派，只是都是慢動作演員，韋導演 知道哪些事我可以做到，如果觀眾覺得能接受，我就繼續當慢動作演員。」

片中劉青雲從跳樓到跳河，全做好做滿，讓導演直呼和他合作永遠有驚喜。劉青雲回憶當時韋家輝打給他，表示要研究一下劇本，「我一聽就知道這次一定也沒有劇本，每次和他合作都是大挑戰，就像是要去考試。」

劉青雲也不忘為自己留退路，「沒有劇本對白多好啊！到現場才有理由NG，如果早幾天給劇本，就不能NG了，和韋家輝合作就是不要想太多，好好享受拍戲的當下，你信韋家輝就會做到」。他表示這次詮飾思覺失調的角色非常特別，不是找精神科醫生諮詢或是看幾本心理學的書就可以表現，「角色和現實有一大段距離，就只能聽導演指示表現」。

至於動作場面，劉青雲同樣是「相信，就會做到」，「這次拍『神探大戰』一切的措施都很安全，韋導演知道我做得到哪些，每個場面都設計清楚，在安全的環境下，我知道可以做到，而且我一直都是動作演員，慢動作的那種。」