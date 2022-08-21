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李嘉誠財產重組 梁洛施豪門生3子「一毛也分不到」

娛樂新聞組╱綜合報導
梁洛施為李澤楷生了三子，結果財產分配她和小孩都沒份。(取材自微博)
梁洛施為李澤楷生了三子，結果財產分配她和小孩都沒份。(取材自微博)

香港首富李嘉誠身家高達360億美元，近日傳出家族財產將重新分配。女星梁洛施雖曾與李嘉誠次子李澤楷交往四年，生了三個兒子，但她與三個兒子可能分不到一毛錢。網友嘆息：「這也太淒涼了吧！」

港媒報導，李嘉誠將自己的3000億港幣財產分成三部分，分配對象是長子李澤鉅一家人、二兒子李澤楷獨自一人，至於家族信託基金會也拿了一份；而曾與李澤楷交往、生小孩的梁洛施，因無婚姻事實，等於是個外人，她生下的三名小孩雖是李嘉誠的金孫，但據悉不會分到任何一毛錢。

耐人尋味的是，李嘉誠這次重組，只有兩個兒子及兒媳和四個子女受益，由於梁洛施和李澤楷沒有結婚就分手，始終不是李家成員，因此三個孫子都沒有進入家族信託名單，只靠李澤楷撫養。

有香港網友指出，梁洛施分手後帶走三個小孩，他們都沒與爸爸李澤楷住在一起；傳言曾指出，李澤楷對梁洛施許諾，生一個兒子就有1億港幣，似乎會負擔兒子的生活費，所以梁洛施母子基本上仍是衣食無虞。

梁洛施雖已重返影壇，演出「第一爐香」等電影，不過她對於私生活很是低調，很少曝光三個兒子，也幾乎皆為側拍不露臉，不過梁洛施仍會更新照片，讓喜歡她的網友能時常知道她的近況。

當初外界認定梁洛施在生完三個小孩必定嫁入豪門，梁洛施卻意外官宣與李澤楷分手，因此被網友說是「港版灰姑娘」，但梁洛施從未後悔過幫最愛的男人生小孩，如今住在豪宅，也過著自己想要的生活。

香港 重組 電影

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