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84歲北京電影節封后 吳彥姝：獎歸所有偉大母親

娛樂新聞組╱綜合報導
老戲骨吳彥姝以84歲高齡，拿下北京國際電影節最佳女主角。(取材自微博)
老戲骨吳彥姝以84歲高齡，拿下北京國際電影節最佳女主角。(取材自微博)

繼86歲謝賢拿下香港金像獎影帝之後，84歲老戲骨吳彥姝日前也憑藉電影「媽媽！」摘得北京國際電影節最佳女主角獎盃，堪稱年齡最大的影后。

綜合媒體報導，吳彥姝發文：「謝謝評委認可，謝謝製片人、導演選擇我，給了我這個機會，讓我飾演如此有生命力、有大愛的媽媽！真的很幸運，也很感激。最重要的是謝謝扮演我女兒的奚美娟。」她還表示「這個榮譽屬於所有偉大的母親」。

「媽媽！」是一部關注阿茲海默症的電影，故事講述85歲母親（吳彥姝飾）和65歲女兒（奚美娟飾）共同生活。女兒背負著對父親的愧疚，過著清教徒般的生活，阿茲海默讓她變成了另外一個人，年邁的母親付出頑強生命力照顧女兒，兩個生命在進程中彼此成全、彼此輝映。

不少觀眾知道吳彥姝，是透過電影「北京遇上西雅圖之不二情書」裡的「奶奶」，因為該角色，她被網友稱為「國民奶奶」，當時吳彥姝也憑藉該電影入圍第53屆金馬獎最佳女配角，卻未獲獎。

之後，她在張艾嘉執導的電影「相親相愛」中出演「姥姥」一角，再度入圍金馬獎最佳女配角，還是失之交臂；2017年，吳彥姝終於以電影「搬遷」獲得金雞獎最佳女配角；而這一次，吳彥姝在北京國際電影節成功「封后」，也成為了年齡最大的影后。

電影 北京 入圍

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