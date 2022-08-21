偶像大亂鬥 任賢齊「披荊斬棘」拔頭籌

「披荊斬棘2」開播，任賢齊全場人氣最高，奪下第一。(取材自微博)

對岸實境節目「披荊斬棘的哥哥」推出第二季，改名為「披荊斬棘」，台灣藝人任賢齊、潘瑋柏、蘇有朋 、王大陸、吳克群、信、張震嶽參賽，32位男星卯足全力大秀「初舞台」，被眾人狂讚「瘦到認不出」的潘瑋柏，一身紅西裝嗨唱「反轉地球」拿下第2名；以「傷心太平洋」引發全場大合唱的任賢齊則是全場人氣最高，奪下第一。

「披荊斬棘」新一季看點多，包括第一季人氣王陳小春 、張智霖、李承鉉皆以學長身分回歸，還有杜德偉、溫兆倫等資深偶像，除了台灣藝人，吳建豪及好久不見的黃義達也現身參賽。

初舞台蘇有朋用小虎隊的「紅蜻蜓」邊唱邊跳迎戰，得到第4名。

吳建豪則空降現身，僅靠手臂單手吊著C字掛勾、從10米高處空降舞台演唱「Save Your Tears」，舞台魅力炸翻全場，獲得觀眾喜愛程度第6名。