李嘉誠財產重組 梁洛施生3金孫竟被爆「一毛都拿不到」

梁洛施幫李澤楷生三子，結果財產分配連小孩都沒得拿。（取材自Instagram）

前任長和創辦人李嘉誠以360億美元身家在今年的「富比世 」2022年香港 富豪榜，蟬聯香港首富，而他四年前退休 後，常被網友討論財產分配，18日港媒傳出李嘉誠家族財產出現變動，加總3000億港幣（約383.8億美元）資產將會重新分配。梁洛施雖曾與李嘉誠次子李澤楷交往四年，生了三個兒子，但可能與三個兒子皆會分不到一分一毫。

李嘉誠蟬聯香港首富。（中通社資料照片）

港媒報導指出，李嘉誠將自己的3000億港幣財產分成三部分，分配對象是長子李澤鉅一家人、二兒子李澤楷獨自一人，至於家族信託基金會也拿了一份，然而曾與李澤楷交往、生小孩的梁洛施，因無婚姻事實也就是個外人，然而她生下的三名小孩雖是李嘉誠的金孫，但不會分到任何錢。有香港網友指出，梁洛施分手後來帶走三個小孩，他們都沒與爸爸李澤楷住在一起，如果梁洛施再婚，李嘉誠也不太可能去負擔另一個家庭的開銷，傳言曾指出，李澤楷曾對梁洛施許諾，生1個兒子有1億，似乎也代表會負擔兒子的生活費，基本上仍是衣食無虞。

李嘉誠二兒子李澤楷。（中新社）

梁洛施雖已重返影壇，演出「第一爐香」等電影，不過她對於私生活很是低調，很少曝光三個兒子，也幾乎皆為側拍不露臉，不過梁洛施仍會更新照片，讓喜歡她的網友能時常知道她的近況。而當初，外界認定梁洛施在生完三個小孩後，必定嫁入豪門，梁洛施卻官宣已與李澤楷分手，因此被網友說是「港版灰姑娘」，但梁洛施從未後悔過幫最愛的男人生小孩，如今住在5億元港幣（約6397萬美元）豪宅，也過著自己想要的生活。