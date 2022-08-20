黃曉明Po短片暗藏笑意吐心聲 「離婚，誰也不想」引熱議

黃曉明（左）、Angelababy（右）已離婚，話題仍不斷。（取材自微博）

男星黃曉明 與女星Angelababy （楊穎）今年1月宣布結束7年婚姻，早前更傳出黃曉明已退出Angelababy公司的大股東身分，媒體捕風捉影兩人情斷原因，但都沒有詳細原因。黃曉明近日突然在抖音 更新短片，意外重提離婚一事，聽到「單身」兩字時還表情驚訝，隨後又吐露心聲，語重心長表示「離婚，誰也不想」，但嘴角又暗藏笑意，令人難以捉摸。

原來，這是黃曉明新劇「玫瑰之戰」精華片段，他在劇中暗戀女主角袁泉，得知對方離婚恢復單身後，立刻露出喜悅心情。雖然這只是劇情橋段，但確實是黃曉明離婚後，首度提到「離婚」二字，讓網友們紛紛大感意外，也在底下留言：「離開她，你會越來越好，加油！」

黃曉明釋出「玫瑰之戰」抖音片段，赫然出現「離婚，誰都不想」的台詞。（取材自抖音） 黃曉明釋出「玫瑰之戰」抖音片段，赫然出現「離婚，誰都不想」的台詞。（取材自抖音）

黃曉明與Baby離婚後，感情私事仍被外界關注，先前網路曾瘋傳他愛上長相激似Baby的女企業家葉珂，但他不曾回應。不過近日黃曉明卻突然在微博上暴怒轉發工作室聲明，一向好脾氣的他開罵：「想叫我爸的人，歡迎拿出證據。」

黃曉明離婚後堅持不提私事，面對離婚真正原因、是否有新戀情都未正面回覆，但他因為近期被惡意造謠「與他人有私生子」，甚至持續收到私信騷擾，嚴重侵害他的名譽、工作以及生活，才會要求造謠者刪除相關不實言論，並已經委託律師提告特定網友，面對其他網友的疑問，則不再多做回覆。