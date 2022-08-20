李立群「死守台灣」發言惹議 吐實情：棍子都拿不動

對於死守台灣的話題惹議，李立群在影片中正式回應。（取材自抖音）

資深藝人李立群日前宣布退休 回台，7月時接受媒體訪問曾說「打起仗來會死守在台灣」，遭小粉紅轟台獨，過沒幾天卻又在微博寫下「兩岸一家親、期待兩岸和平統一日子早日到來」，更被批是雙面人。事隔一個多月，他首度出面解釋當初說那段話其背後原意。

「噓！星聞」報導，李立群日前在抖音 分享生活日常，話鋒一轉，提起上個月接受台媒訪問「打仗死守在台」一事，希望藉由這次解釋化解中國網友的誤會。

李立群解釋，當初意思是指「萬一有戰亂，像我們這種人都是『死守著台灣的那種』，這個死守的意思不是說到時候我還得拿槍，我連個棍子都拿不動」、「我的意思是說，我跟我老婆就要死守故土…我們不會把房子賣了，抱著錢移民 去，『不會，就會老死在自己故鄉，台灣』」。

李立群表示，從1995年到中國第一次拍戲，至今已25年了，「我對我們的直屬領導，廣電局、中宣部，就是充滿了感恩，人家接納我、肯定我，才會讓我演戲」，這背後有相當深厚的機緣、情感，「這些東西不能一掃而光」，他也感謝這一路以來支持、信任他的朋友們。

最後，李立群談起退休生活，直言依目前年紀再去中國拍戲已不太可能，「太累了，拍戲也會耽誤人家」，到中國頂多就看看親友、給祖先上墳、旅遊等等，不過在台灣因為地緣小，自己還能開車去拍戲工作結束就回家。他坦言，要真的退出演藝圈生活是不太可能，偶爾還是會接個戲，「不可能百分之百退休，但我渴望退休」，也期許自己能好好規畫退休生活。