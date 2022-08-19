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溫兆倫曾淪「渣男始祖」嘆當年看錯人 凍齡準備好拍片

娛樂新聞組／綜合報導
溫兆倫(右)上魯豫談話節目，大談工作與生活。（取材自微博）
溫兆倫(右)上魯豫談話節目，大談工作與生活。（取材自微博）

57歲港星溫兆倫早年憑藉無線劇集「義不容情」與「我本善良」為大眾熟知，2003年開始轉戰中國，在北京定居20年，不時參與直播、綜藝，但較少參與戲劇演出。最近，他作客訪談節目「魯豫有約一日行」，暢聊工作與生活。

香港01報導，談及這些年來最大的變化，溫兆倫馬上回答：「女兒奴，我女兒生下來是來收拾我的。」他並笑說：「出來混，遲早要還的。」透露會幫女兒揹幾十斤用品，女兒隨時要什麼都能找出來，被戲稱是「百寶箱」，裡面甚至有老婆的成套衣服。

而事業方面，溫兆倫直言：「我覺得應該是在我有生之年，什麼時候發個好一點的劇本過來，我準備好了，就像參加『披荊斬棘2』這個舞台，要證明什麼？證明我還在。」對於下一個目標，溫兆倫想轉戰電影圈：「我把身段保持好，我的心態要好，我的狀態要好，我做的很多事情，要讓更多的人認為，溫兆倫從來沒消失過。」

除此之外，主持人魯豫在節目中提及當年港媒揣測他的情感生活一事。溫兆倫坦言：「在我乾爹杜平金婚的那一年，我曾經說過，我不想再接受香港媒體的這些採訪，因為說出來的，跟報導出來的都不一樣。」直呼「問的問題全都是坑」。

不過，溫兆倫還提到，覺得自己不是被媒體傷害，而是遭身邊的人出賣：「看錯人。但是我一直堅持口德，我會用我的閱歷、用我現在的快樂，來阻擋這些影響我。」

溫兆倫曾是圈中的俊朗小生，且演技精湛，無論正派或反派都塑造得入木三分。不過入行以來，溫兆倫緋聞不斷，先後經歷過三段婚姻，戀情也都鬧滿城風雨，被指是「渣男始祖」。直到2013年，49歲的溫兆倫與小20歲的中國女星趙庭結婚，並育有一女，至此他便以「好爸爸」、「好老公」形象示人，經常在社交平台分享家庭生活，徹底改變浪子本性。

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