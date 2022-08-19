我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快更新 蘋果警告嚴重漏洞 駭客恐全面接管用戶設備

前財長桑默斯：中國超美？日本和蘇聯都沒做到

戰狼被讚「模範老公」 吳京兩度拒女嘉賓挽手臂合照

娛樂新聞組／綜合報導
吳京與老婆謝楠感情好，在外舉止被讚「男德班第一名」。（取材自微博）
吳京與老婆謝楠感情好，在外舉止被讚「男德班第一名」。（取材自微博）

男星吳京2013年與主持人謝楠結婚，並育有兩子，一家四口幸福美滿。吳京近日出席活動時，同場女賓主動挽手想合照，卻被吳京兩度拒絕，影片曝光後，網友一致認為吳京做得好，還稱他是「男德班第一名」。

香港01報導，吳京日出席北京國際電影節，擔任天壇獎評委成員，在合照環節，他突然被身邊一名女嘉賓握住手臂。吳京馬上回頭望著手臂位置，女方隨即放開雙手，之後一臉笑容繼續拍照；一秒之後，女嘉賓再次用手挽著吳京，這時他立即縮手，並示意女方不要這樣做，然後繼續配合拍照。

這一幕登上微博熱搜，引起網友熱議：「標準的尷尬又不失禮貌的微笑」、「男德班第一名」、「當代模範老公。」也有網友表示：「一直都很敬佩吳京老師，但這種行為不就是身為男人應該守的道德嗎？這也要歌頌啥」、「想說跟男德不男德沒關係，本質是不想讓陌生人蹭罷了。」

吳京被拍到兩度拒絕女賓挽手。（視頻截圖）
吳京被拍到兩度拒絕女賓挽手。（視頻截圖）

吳京原本是武術運動員，在1995年被香港名導袁和平看上，邀請拍攝武打動作電影，才一舉成為演員。吳京在2014年演而優則導，「戰狼」系列電影讓他名氣大漲，2019年還登上中國百大名人榜第1名。

2010年，吳京作客謝楠主持的訪談節目「最佳現場」，面對家庭婚姻問題時，吳京竟反問謝楠「妳結婚了嗎」、「有男朋友嗎」，對女方的心意溢於言表。兩年後，吳京和謝楠戀情正式曝光。結婚9年以來，吳京與謝楠一直愛得甜蜜，雖然男方外表硬朗，但實際是鐵漢柔情，且非常顧家，是網友公認的模範夫妻。

電影 香港 北京

上一則

裘莉爭監護權出招 控6年前遭小布抓頭撞牆

延伸閱讀

職業病

職業病
女老闆激戰女婿被拍 千金見畫面冷笑：我老公厲害吧

女老闆激戰女婿被拍 千金見畫面冷笑：我老公厲害吧
余天露面受訪痛哭 余苑綺病況危急 手寫「讓我走」

余天露面受訪痛哭 余苑綺病況危急 手寫「讓我走」
章子怡情緒失控 痛哭20多分鐘喊：什麼都沒有

章子怡情緒失控 痛哭20多分鐘喊：什麼都沒有

熱門新聞

張小燕（左）終於和黃子佼愛女「黃玉米」相見歡。（取材自臉書）

張小燕探望黃子佼愛女 變聲娃娃音逗嫩嬰

2022-08-15 18:01
林心如墾丁度暑假曬姣好身材。(取材自臉書)

林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂

2022-08-16 07:43
章子怡日前出席電影節活動，自爆執導電影「我和我的父輩」一度情緒失控。(取材自微博)

章子怡情緒失控 痛哭20多分鐘喊：什麼都沒有

2022-08-17 23:12
王瞳（左）、艾成慶結婚2周年。（圖：民視提供）

台「超偶」男星艾成傳7樓墜樓 當場身亡

2022-08-16 23:28
白嘉莉每次亮相都是全場焦點。（記者李政龍／攝影）

白嘉莉獻唱 粉絲捐百萬善款 5星飯店一住兩年終退房

2022-08-14 02:23
張柏芝與兒子自拍。（取材自Instagram）

張柏芝第三胎生父疑曝光？全家自拍神祕男意外入鏡

2022-08-15 22:49

超人氣

更多 >
習妥協換連任？北戴河會議開得不輕鬆 通稿露玄機

習妥協換連任？北戴河會議開得不輕鬆 通稿露玄機
三寶飯便當漲到逾15元 華人大嘆快吃不起

三寶飯便當漲到逾15元 華人大嘆快吃不起
這趟14天的鐵路旅行 可以經過美國5座國家公園

這趟14天的鐵路旅行 可以經過美國5座國家公園
余天露面受訪痛哭 余苑綺病況危急 手寫「讓我走」

余天露面受訪痛哭 余苑綺病況危急 手寫「讓我走」
全球個頭最大皇蛾現身華盛頓州 專家籲民眾注意

全球個頭最大皇蛾現身華盛頓州 專家籲民眾注意