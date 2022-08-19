戰狼被讚「模範老公」 吳京兩度拒女嘉賓挽手臂合照

吳京與老婆謝楠感情好，在外舉止被讚「男德班第一名」。（取材自微博）

男星吳京2013年與主持人謝楠結婚，並育有兩子，一家四口幸福美滿。吳京近日出席活動時，同場女賓主動挽手想合照，卻被吳京兩度拒絕，影片曝光後，網友一致認為吳京做得好，還稱他是「男德班第一名」。

香港 01報導，吳京日出席北京 國際電影 節，擔任天壇獎評委成員，在合照環節，他突然被身邊一名女嘉賓握住手臂。吳京馬上回頭望著手臂位置，女方隨即放開雙手，之後一臉笑容繼續拍照；一秒之後，女嘉賓再次用手挽著吳京，這時他立即縮手，並示意女方不要這樣做，然後繼續配合拍照。

這一幕登上微博熱搜，引起網友熱議：「標準的尷尬又不失禮貌的微笑」、「男德班第一名」、「當代模範老公。」也有網友表示：「一直都很敬佩吳京老師，但這種行為不就是身為男人應該守的道德嗎？這也要歌頌啥」、「想說跟男德不男德沒關係，本質是不想讓陌生人蹭罷了。」

吳京被拍到兩度拒絕女賓挽手。（視頻截圖）

吳京原本是武術運動員，在1995年被香港名導袁和平看上，邀請拍攝武打動作電影，才一舉成為演員。吳京在2014年演而優則導，「戰狼」系列電影讓他名氣大漲，2019年還登上中國百大名人榜第1名。

2010年，吳京作客謝楠主持的訪談節目「最佳現場」，面對家庭婚姻問題時，吳京竟反問謝楠「妳結婚了嗎」、「有男朋友嗎」，對女方的心意溢於言表。兩年後，吳京和謝楠戀情正式曝光。結婚9年以來，吳京與謝楠一直愛得甜蜜，雖然男方外表硬朗，但實際是鐵漢柔情，且非常顧家，是網友公認的模範夫妻。