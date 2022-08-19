章子怡當導演崩潰痛哭20分鐘 嘆吳京幫不上忙

章子怡日前出席電影節活動，自曝執導電影「我和我的父輩」一度情緒失控。（取材自微博）

影后章子怡日前出席電影 節活動，自曝執導電影「我和我的父輩」一度情緒失控，有一段時間壓力大到睡不著覺，開會期間痛哭不止。而與章子怡一起執導的演員吳京及沈騰等各有自己的部分要忙碌，沒辦法幫上她。

章子怡日前與劉昊然現身北京 電影節主題論壇，聊到之前和影星吳京、沈騰徐崢聯手執導電影「我和我的父輩」的經驗。她坦言非常緊張，某次開會還情緒控制不了狂哭，「當時聽到徐崢導演 說自己已經有了劇本和團隊，而我則什麽都還沒有，緊張不安的情緒立即湧上心頭，並且哭起來」。當時吳京及沈騰立即安慰她。

該片總監製黃建新著補充：「當時挺難忘，因為一大群人圍著安慰她，但都哭了20多分鐘。」

另據香港01報導，章子怡說吳京當時主動願意幫忙，她卻覺得誰都幫不上：「我覺得他們誰也指望不上，每個人都有自己辛苦的地方和他們要思考和創作的困境。」她說，自從那時就開始睡不好覺，壓力極大。

章子怡說：「因為給我的那個時間段就是祖國建設時期，我是79年生，是自己沒有經歷過的，所以就開始從我父輩那一代人去找故事，做很多采風，一步一步，推翻了很多很多故事，到最後我們找到了突破口。」