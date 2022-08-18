王一博直愣青澀 「冰雨火」導演慧眼

王一博在「冰雨火」中都有突破性演出。(取材自微博)

「破冰行動」導演 傅東育的全新禁毒題材劇「冰雨火」，除了題材硬核，王一博和陳曉的雙男主頂配，因此被稱為暑期檔的大熱門；事實上，「冰雨火」拍攝時，陳曉還沒有拍「夢華錄」，王一博也不像現在這樣炙手可熱，而播出至今，該片既享受著演員紅利帶來的高關注度，也備受爭議。

北京 青年報報導，有人形容非專業出身的王一博有一個青澀感，很適合劇中的角色，對此，導演傅東育受訪時說，「誰都有22歲，回頭看我年輕時候拍的戲，稚嫩也可以看得出來，但是每個人起步的瞬間是否全情投入，工作和創作的態度是否無關流量，這個更重要。」

王一博所飾演的陳宇，其實在選角過程經過一番波折，傅東育為了找到符合剛從學校畢業的年輕面孔，試了很多年輕演員。第一次見到王一博時，他只有22歲，傅東育不諱言離他自己想像中的陳宇有一些距離：偏瘦弱，而且羞澀，但他眼神裡的清澈感和執著勁兒。傅東育記得，當時王一博很堅定地表達想演這個角色。「我說你能吃苦嗎？你太瘦了，你願意讓自己再強壯一點嗎？」王一博說可以馬上健身 ，就是這樣很簡單、很直愣愣的感覺，讓傅東育覺得他就是「陳宇」。

據報導，該劇最早定下的演員就是陳曉，因為他本身骨子裡自帶的擰勁兒，讓雙方僅聊天15分鐘就確定合作。