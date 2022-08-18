王一博直愣青澀 「冰雨火」導演慧眼
「破冰行動」導演傅東育的全新禁毒題材劇「冰雨火」，除了題材硬核，王一博和陳曉的雙男主頂配，因此被稱為暑期檔的大熱門；事實上，「冰雨火」拍攝時，陳曉還沒有拍「夢華錄」，王一博也不像現在這樣炙手可熱，而播出至今，該片既享受著演員紅利帶來的高關注度，也備受爭議。
北京青年報報導，有人形容非專業出身的王一博有一個青澀感，很適合劇中的角色，對此，導演傅東育受訪時說，「誰都有22歲，回頭看我年輕時候拍的戲，稚嫩也可以看得出來，但是每個人起步的瞬間是否全情投入，工作和創作的態度是否無關流量，這個更重要。」
王一博所飾演的陳宇，其實在選角過程經過一番波折，傅東育為了找到符合剛從學校畢業的年輕面孔，試了很多年輕演員。第一次見到王一博時，他只有22歲，傅東育不諱言離他自己想像中的陳宇有一些距離：偏瘦弱，而且羞澀，但他眼神裡的清澈感和執著勁兒。傅東育記得，當時王一博很堅定地表達想演這個角色。「我說你能吃苦嗎？你太瘦了，你願意讓自己再強壯一點嗎？」王一博說可以馬上健身，就是這樣很簡單、很直愣愣的感覺，讓傅東育覺得他就是「陳宇」。
據報導，該劇最早定下的演員就是陳曉，因為他本身骨子裡自帶的擰勁兒，讓雙方僅聊天15分鐘就確定合作。
在傅東育看來，演員在任何一部戲中都是一個整體，導演的工作就是要把所有演員拉在一個水平線上，並且形成統一的表演，不能你演你的，我演我的。傅東育還要求年輕演員到現場不帶劇本，自己和對手的台詞都背熟，「大家都做到了。」
上一則
艾成、王瞳合體演浪漫電影「絕世情歌」 成絕響
下一則
FB留言