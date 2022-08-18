江疏影密會已婚富豪？金巧巧護老公：謠言止於智者

金巧巧喊話闢謠，知性女星與已婚富豪的八卦傳言。(取材自微博)

近日有八卦 媒體爆料，一名知性女星與已婚富豪在海南某酒店祕密約會，富豪背著妻子還送價值千萬的珠寶給該女星；有網友猜測，該名富豪是女星金巧巧的老公于冬，但金巧巧隨即發文放話，「謠言止於智者！有空多看電影 。」

網易娛樂報導，八卦博主「吃瓜少女張小寒」爆料某知性女星與已婚富豪在海南酒店偷偷約會，還以漫畫形式曝光，講述富豪和他的原配妻子每年都會到海南度假，住進頂級的奢華酒店住上半個月，富豪對妻子非常寵愛；就在度假結束後，富豪過幾天又帶了一個女伴來，這次並不是妻子，而是換了一個人，被酒店員工認出來，兩人在酒店內很是恩愛。

但沒過幾天，富豪接到電話說是有事，想結束度假之旅，沒想到女星發起脾氣，富豪為了安慰她，買了價值1000萬的珠寶，這才讓女星開心。

據報導，這條漫畫發出後引來無數網友關注，瞬間登上熱搜，有網友猜測富豪與妻子是金巧巧和他的老公于冬，而張小寒稱小三是知性女星，透過都市劇走紅，再加上去過三亞，很多網友紛紛猜測是演員江疏影，對此，江疏影工作室發聲明回應，對造謠傳謠絕不姑息；金巧巧也發文喊話八卦媒體：「我也很好奇，你說的這三個人到底是誰？」