「披荊斬棘的哥哥2」官宣 蘇有朋、潘瑋柏、杜德偉參戰

潘瑋柏有不少粉絲。(取材自微博)

中國綜藝節目「披荊斬棘的哥哥」第2季正式官宣定檔，這次共邀請32位男星參加，運作方式與「乘風破浪的姐姐」相似，經過一次次分組表演競賽、淘汰，最後投票 選出勝利名單。據悉參選名單包括杜德偉、溫兆倫、潘瑋柏、蘇有朋 、張震嶽、劉愷威、王大陸等，涵蓋中港台，粉絲紛紛敲碗。

才官宣定檔消息，主題曲「十問」MV緊接上線，視頻中，「哥哥」陳小春 和李承鉉一起從黑暗中緩緩走出，迎著燈光一路向前，隨後兩人一起用火焰點燃「披荊斬棘」logo，32位哥哥穿著樣式各異的黑色服裝，一起合唱「It's my time now」，展現酷帥面貌，MV僅公開短短兩個小時就造成熱烈討論。

32名參選者，除第一季的陳小春、張智霖、李承鉉、張雲龍四位哥哥回歸外，其餘均是新面孔，包括杜德偉、溫兆倫、任賢齊、鄭鈞、蘇見信、蘇有朋、張震嶽、劉愷威、吳建豪、郝雲、黃義達、吳卓羲、吳克群、林峯、潘瑋柏、周柏豪、張峻寧、任科、 蔡珩、馬頔、MikeAngelo、朱嘉琦、王大陸、范世琦、方逸倫、金瀚、曾比特以及楊長青。