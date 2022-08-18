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55歲王祖賢素顏禮佛 脫口罩網驚：認不出來

娛樂新聞組／綜合報導
溫哥華靈岩山寺也在直播法會上曝光王祖賢近照。(影片截圖)
溫哥華靈岩山寺也在直播法會上曝光王祖賢近照。(影片截圖)

女星王祖賢2004年宣布息影，長年旅居在加拿大潛心修佛，過去她曾被網友直擊穿著海青禮佛模樣，近來網上更出現一組她參加法會的近照。

王祖賢日前現身溫哥華靈岩山寺法會，該寺廟更在直播法會中放上王祖賢禮佛時的模樣，照片中只見她穿著海青，把頭髮盤成丸子頭，雙手合十虔誠禮佛，即使打扮低調，仍氣質出眾，在人群中依舊搶眼，而脫下口罩的她，看起來脂粉未施，但皮膚白皙無瑕疵。此外，當天也有現場禮佛民眾拍下王祖賢戴口罩參加法會的身影。

照片隨後也在網路上瘋傳，畫面中她素顏模樣更引來網友熱議：「女神老了容貌不如當年，但氣質還是很棒」、「媽呀！認不出來了」，但也有網友留言酸說：「這臉怎麼變這樣了？」、「臉是真的回不去了...也許不整更好些」、「感覺像是整容失敗」。

1984年出道的王祖賢，以電影「倩女幽魂」紅遍全亞洲，是許多人心目中的女神，90年代初在香港影壇被列為「四大花旦」之一，因為亮眼外型和高挑身材，有「亞洲第一美腿」和「亞洲第一美女」稱號。

不過2001年拍完電影「遊園驚夢」後，王祖賢就宣布退出影壇，定居加拿大溫哥華過著低調的生活，現在偶爾會透過社群更新近況。

王祖賢參加法會被捕獲。(圖／取自微博)
王祖賢參加法會被捕獲。(圖／取自微博)

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