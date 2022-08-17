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觀影說劇／ 神探大戰集結香港12奇案 屍從天降遭圍觀

記者黃保慧╱綜合報導
劉青雲主演的電影「神探大戰」，集結了香港12個重大奇案。(圖：華映提供)
劉青雲主演的電影「神探大戰」，集結了香港12個重大奇案。(圖：華映提供)

金馬影帝劉青雲在新片「神探大戰」詮釋瘋癲神探，電影一上映，在各地上映都創下高票房及好口碑，更有粉絲大讚是導演韋家輝近年最出色的神作。

韋家輝表示這次拍「神探大戰」就是想拍一部純正的港產片，除了案件都取材自香港社新聞，就連拍攝地點都只在香港，他笑說：「我是個路痴，但很愛走路，這回藉由拍攝，好好走過一次香港，彌敦道、廟街、油麻地、避風塘、荃灣碼頭、長沙灣等等，都成為了我的拍攝場地。」

他特別難忘的是在人潮洶湧的廟街拍攝，「例如在天台追逐、有人拖著繩索從樓上滑下，還有屍體從天而降，光是請現場圍觀的市民離開，就是很高的難度。」他表示廟街裡有很多商家，包括麻將館、海鮮酒家，不少人跳出來跟他們要錢，說影響了生意，「電影的製片組很辛苦，要打通許多障礙。」

韋家輝和劉青雲合作的「神探大戰」，在亞洲各地陸續上映，接連在香港、新加坡及大陸等地都創下疫情解封後的好票房，累積約1億美元佳績。韋家輝集結了香港12個重大奇案在劇情中，「現代是個訊息量爆炸的年代，只要20個小時，世界已經有翻天覆地的變化了。」

片中從發生在觀塘的魔警案、元朗震驚各界的屠夫案、避風塘烹屍案到全港殺透透的雨夜殺人魔案，在劇本創作和拍攝上都很大膽。韋家輝透露自己從小就很愛看社會新聞，還會自己辦案，思考案情的來龍去脈，「香港的社會新聞都寫得很像小說， 還會連載，我就反覆去看，會想好多狀況。這麼多年，要用的時候，它們就會自己從腦海裡跳出來」。

蔡卓妍(中)和劉青雲在「神探大戰」片中一起辦案。(圖：華映提供)
蔡卓妍(中)和劉青雲在「神探大戰」片中一起辦案。(圖：華映提供)

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