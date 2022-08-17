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恢單後胸圍急升 Angelababy曝「心中小鹿不見了」

娛樂新聞組╱綜合報導
Angelababy離婚後身材越來越好。(取材自微博)
Angelababy離婚後身材越來越好。(取材自微博)

女星Angelababy今年1月跟黃曉明離婚初期，出席活動被發現身材暴瘦枯乾，似乎離婚對她打擊不小，不過近日她在新綜藝「心動的信號5」擔任常駐嘉賓，露出白嫩鎖骨和美胸，不少網友發現她的上圍竟然明顯升級，一改平日的骨感身材。

綜合媒體報導，Angelababy登陸戀愛真人秀「心動的信號」，同場還有孟子義、吳昕、李承鉉及汪蘇瀧等藝人一起擔任戀愛觀察員，Baby錄製短片時主動感性念出旁白：「故事和套路看多了，心中的小鹿反而不見了，還能說撞就撞嗎？」外界猜測Baby可能是吐離婚心聲。

同時，Baby也發文：「再次近距離觀察愛情，再一次體會心動的本質-懷著赤誠的心去靠近喜歡的人，一起讓生活變得豐富而有力量。」文字間仍流露出，對愛情的渴望與期待。

不過網友關注的焦點都在她身材的變化，短片中明顯可見Baby在低胸晚禮服的襯托小下，上圍up up，加上曲線誘惑的螞蟻腰，相當性感。

報導稱，Baby自恢復恢復單身後，積極拚事業，不過卻傳出受到不少挫折，陸續傳出被換角、丟代言，甚至在日前一口氣註銷名下四間工作室，也引發外界諸多揣測，不過她仍積極在綜藝、戲劇領域發展，期望再拚出一番成績。

Angelababy離婚後被發現豐滿不少。(取材自微博)
Angelababy離婚後被發現豐滿不少。(取材自微博)

Angelababy 黃曉明

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