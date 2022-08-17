恢單後胸圍急升 Angelababy曝「心中小鹿不見了」

Angelababy離婚後身材越來越好。(取材自微博)

女星Angelababy 今年1月跟黃曉明 離婚初期，出席活動被發現身材暴瘦枯乾，似乎離婚對她打擊不小，不過近日她在新綜藝「心動的信號5」擔任常駐嘉賓，露出白嫩鎖骨和美胸，不少網友發現她的上圍竟然明顯升級，一改平日的骨感身材。

綜合媒體報導，Angelababy登陸戀愛真人秀「心動的信號」，同場還有孟子義、吳昕、李承鉉及汪蘇瀧等藝人一起擔任戀愛觀察員，Baby錄製短片時主動感性念出旁白：「故事和套路看多了，心中的小鹿反而不見了，還能說撞就撞嗎？」外界猜測Baby可能是吐離婚心聲。

同時，Baby也發文：「再次近距離觀察愛情，再一次體會心動的本質-懷著赤誠的心去靠近喜歡的人，一起讓生活變得豐富而有力量。」文字間仍流露出，對愛情的渴望與期待。

不過網友關注的焦點都在她身材的變化，短片中明顯可見Baby在低胸晚禮服的襯托小下，上圍up up，加上曲線誘惑的螞蟻腰，相當性感。