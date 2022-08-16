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古天樂「明日戰記」票房慘賠竟失控痛哭 回港還原真相

記者陳建嘉／即時報導
古天樂在中國宣傳「明日戰記」一度難過落淚，他現身香港時坦言「要在華人科幻片跨出第一步，才有未來」。(取材自抖音)
古天樂在中國宣傳「明日戰記」一度難過落淚，他現身香港時坦言「要在華人科幻片跨出第一步，才有未來」。(取材自抖音)

港星古天樂主演、製作電影「明日戰記」日前在中國上映，但票房不如預期，成本又高達4.5億港幣，一度有網友拍到他在宣傳電影時淚灑戲院，希望能有好成果，他15日晚間出席香港國際電影節首映，被問及此事，他一派輕鬆表示「其實是那裡沒開空調，很熱而已」。

古天樂(左起)、新銳導演吳炫輝以及姜皓文現身香港國際電影節，與民眾打招呼。(圖:...
古天樂(左起)、新銳導演吳炫輝以及姜皓文現身香港國際電影節，與民眾打招呼。(圖:香港國際電影節提供)

不過古天樂對「明日戰記」依舊充滿憂心，他提到為該片耗費10年製作，不是一件容易的事，希望大家都可以支持，他也提到自己在中國做直播，很多人喊他老公，他也回應說大家都是「老婆」，古天樂也還原真相，提到當天有玩直播遊戲，很多留言說他是「老公」，他就說「如果每個人都想做我老婆，不如先去支持一下這部電影」。

面對中國網友一面倒嘲諷，古天樂認為對於「明」的製作還算滿意，「如果不好怎會拿出來？不過無論怎樣，我們還是要檢討，因為永遠都有進步空間」，也不願為電影打分數，「希望大家看了戲再作評論」。

這部鉅製結合科幻、裝甲電影及港式動作種種元素，呈現想像中香港的未來，為港產科幻動作類型開創新天。古天樂表示：「雖然製作這部科幻片的過程艱辛，但我們總要有人在華語科幻片領域踏出第一步，才有未來的無限可能。我們堅持在視覺特效方面盡用上本地人才，希望大家喜歡這部電影，細心欣賞各項精彩細節，好好享受。」

古天樂投資製作「明日戰記」票房不佳，恐怕無法回收，先前他在大陸出席活動時一度難過...
古天樂投資製作「明日戰記」票房不佳，恐怕無法回收，先前他在大陸出席活動時一度難過掉淚。(圖:香港國際電影節提供)

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