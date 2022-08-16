屍體從天而降 港片「神探大戰」導演曝還被店家要錢

蔡卓妍和劉青雲在片中一起辦案。（圖：華映提供）

金馬影帝劉青雲在新片「神探大戰」詮飾幾近瘋狂的辦案神探，並集合高人氣的蔡卓妍（阿Sa）和林峯聯手，電影 一上映，在各地上映都創下高票房及好口碑，更有粉絲大讚是導演 兼編劇韋家輝近年最出色的神作。

韋家輝表示這次拍「神探大戰」就是想拍一部純正的港產片，除了案件都取材自香港 社新聞，就連拍攝地點都只在香港，他笑說：「我是個路痴，但很愛走路，這回藉由拍攝，好好走過一次香港，彌敦道、廟街、油麻地、避風塘、荃灣碼頭、長沙灣等等，都成為了我的拍攝場地。」

劉青雲詮飾幾近瘋狂的辦案神探。（圖：華映提供）

他特別難忘的是在人潮洶湧的廟街拍攝，「像是在天台追逐、有人拖著繩索從樓上滑下，還有屍體從天而降，光是請現場的圍觀市民離開，已經是很高的難度。」他表示廟街裡很多商家，麻將館甚至海鮮酒家，都是正常營業，所以很多人會跳出來，跟我們要錢，說影響了他們的生意，「電影的製片組很辛苦，要打通許多障礙。」但他強調「我們也可以搭一條街出來，但能在真正的廟街拍攝，出來的效果很真，也很有香港味。」

韋家輝和劉青雲合作的「神探大戰」，在亞洲各地陸續上映，接連在香港、新加坡及中國等地都創下疫情解封後的好票房。導演韋家輝結合了香港12個重大奇案在劇情中，「現代是個訊息量爆炸的年代，一瞬間就可以有很多變化，所以電影創作，我試著融入更多訊息在其中。」所以在「神探大戰」中，「只要20個小時，世界已經有翻天覆地的變化了。」

片中從發生在觀塘的魔警案，在元朗震驚各界的屠夫案，到避風塘烹屍案到全港殺透透的雨夜殺人魔案，在劇本創作和拍攝上都很大膽，就連劉青雲在失覺思調之前，在船上看到惡魔而開槍，打傷同事，才被認定為精神失常的案件，靈感也是源自於1969年的後海灣水警船大屠殺事件。韋家輝透露自己從小就很愛看社會新聞，還會自已辦案，思考案情的來龍去脈，「香港的社會新聞都寫得很像小說， 還會連載，我就反覆的去看，會想好多狀況。這麼多年，要用的時候，它們就會自己從腦海裡跳出來。」