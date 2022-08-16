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不熟硬拉演閨蜜？「歡樂頌3」開播口碑差 網喊好尷尬

娛樂新聞組／即時報導
「歡樂頌3」熱度不及前兩季。（取材自微博）
「歡樂頌3」熱度不及前兩季。（取材自微博）

中國電視劇「歡樂頌」推出第三季，女星江疏影、楊采鈺、張佳寧、張慧雯、李浩菲，接棒劉濤、蔣欣、王子文、楊紫、喬欣組成「新五美」亮相，入住歡樂頌小區22樓，延續都市女性的奮鬥故事。然而，「歡樂頌3」播出後，不僅不及此前兩季的熱度，甚至被不少觀眾吐槽「尷尬」。

羊城晚報報導，為了快速幫角色立人設，「歡樂頌3」在全劇開篇為「五美」安排了自我介紹戲份，網友直呼「這幾個女演員好像不太熟，卻被硬拉來演閨蜜的樣子。」

例如，葉蓁蓁(江疏影飾)和22樓的鄰居夥伴一見面，就用專業術語為對方上了一場生化科普課，並介紹自己是「生化專業副研究員，準科學家」。她聽到朱喆(張佳寧飾)介紹自己是「酒店房務部經理」後，卻說：「原來這個字讀『喆』啊？我一直秀才識字讀半邊呢！」沒想到，何憫鴻(張慧雯飾)聽完葉蓁蓁介紹自己名字的寫法後，也放大招念了一首詩：「桃之夭夭，其葉蓁蓁……」。

此外，「歡樂頌3」故事架構有明顯的「歡樂頌」IP模式，姐妹光速「定情」。五美第一集對抗「變態男」後，第二集又聯手抵抗「性騷擾男」，第三集又遇到了「家暴男」。

有網友認為，該劇在呈現女性勇敢團結的同時，連續三集將男性作為極端場景中的「敵對形象」，似乎不妥。有網友指出，雖然生活中不乏渣男，但如此高密度地出現在影視劇中，未免對男性不公，「換湯不換藥，兩集便看出浮誇狗血、偽都市女性劇的本質。」

報導指出，相比前兩季，「歡樂頌3」對合租生活的呈現更極致，光是合租分工的情節就具備極強代入感，讓不少有合租經歷的觀眾產生共鳴：女生剛搬進屋就約法三章，朱喆提出三人每兩天輪流打掃一次公共衛生，周日一起打掃；余初暉認領記錄水電煤氣的任務，約定按季度對照，均攤分賬；何憫鴻提議，由於房子南北不通風，不要在房子裡做大油大鹽的飯，因為只有一個廁所，最好每人使用時間一次不超過五分鐘，若上廁所要玩手機就定個鬧鐘……。

這些話題討論的確反映了現實且看點滿滿，觀眾能輕易找到自己生活的影子，但由於呈現場景單一，過於依賴台詞輸出價值，導致觀眾在觀看過程中很快出現了審美疲勞，不免到社交網絡和彈幕吐槽：「這些話題已經聽到耳朵起繭了，能不能給點新東西？」、「電視劇能不能別販賣焦慮了？」

性騷擾 家暴 劉濤

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