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馬思純違規逆向、丟垃圾引公憤 網轟：被男友帶壞

娛樂新聞組／綜合報導
馬思純被拍到疑似開車逆向，還隨手亂丟垃圾，引起網友公憤。（取材自微博）
馬思純被拍到疑似開車逆向，還隨手亂丟垃圾，引起網友公憤。（取材自微博）

34歲金馬影后馬思純剛與樂團「盤尼西林」主唱男友張哲軒「官宣認愛」，近日又被媒體拍到疑似開車逆向，還隨手亂丟垃圾。此事引起網友公憤，並登上微博熱搜，北京交管開罰300元人民幣（約44美元），馬思純事後也發文道歉。

八卦媒體日前拍到馬思純開著價值人民幣300多萬元（約44萬美元）豪車，卻打右轉向燈在道路左側行駛，疑似逆向行駛，還打開車窗扔垃圾。

隔天凌晨，「北京交警」官方微博發文通報，「馬某某存在逆向行駛等交通違法行為，交管部門已對其相關違法行為依法合併罰款300元，駕駛證記3分。」

違規影片被Po上網後，網友吐槽：「馬思純是否剛從國外回來，忘記國內的駕駛規則了嗎？」「她應該是近墨者黑，被張哲軒帶壞了。」網易娛樂報導，馬思純發文回應開車違規一事，表示已經接受相關部門的處罰，並且深刻認識到自己的錯誤，非常自責，「日後更加嚴格要求自己，也請大家繼續監督」。

馬思純停工一年後，近日終於帶著與王俊凱主演的電影「斷•橋」回歸，孰料負面新聞不斷。電影上映前一天，張哲軒發半裸照認愛，挨批「猥瑣」；電影上映後又被拍到車逆行，粉絲感嘆她運氣不好，女主光環沒了。但也有網友直言，她平時就該注意細節，電影上映期間更要謹慎，不然拖累的是整部作品。

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