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「斷•橋」又惹議 拿四川意外宣傳 網友怒斥製片缺德

娛樂新聞組／綜合報導
王俊凱在「斷•橋」中有突破性演出。（取材自微博）
王俊凱在「斷•橋」中有突破性演出。（取材自微博）

四川德陽日前發生天橋興建中突然垮塌事故，引發社會關注，而此時電影「斷•橋」的製片人方勵卻在微博寫道：「『斷•橋』上映了，結果，第二天四川就一座橋斷了！」雖然附上「流淚」的表情圖，仍被大批網友怒斥蹭熱度。

綜合媒體報導，方勵在微博將自家電影和社會意外事件掛上鉤，引發網友排山倒海的譴責和斥責。事後方勵刪除該條爭議性貼文，不過輿論已一面倒向負面，很多網友並不買帳，直言：「『斷•橋』透過社會新聞找存在感的行為太不應該了」、「消費悲情來吸引眼球，不足取！」

但也有網友表示沒必要無線上綱，認為製方勵並無惡意，只是客觀陳述事實，而且表達悲傷的態度，應該包容這樣的說法。

「斷•橋」上映後也遭遇口碑危機，有網友質疑劇情有漏洞，網路上「『斷•橋』女主為什麼不報警」「『斷•橋』劇情降智」等話題也都衝上熱搜。

網友表示，女主角掌握證據卻不報警、獨自挑戰反派最後被挾持，還導致男主被反殺，針對劇情直呼無法接受。

但女主聞曉雨的扮演者馬思純則回應：「如果是陌生人我一定會報警，但這是真實感受到愛過我的人，越愛他越恨他。」

此外，有網友指出看不懂「斷•橋」時，導演卻直接回覆：「看不懂挺好的，說明他們的生活很幸福，沒有苦難。」被不少網友認為主創態度高高在上，吐槽：「還給自己堆砌起門檻來了，有沒有一種可能是自己的問題？」

電影 微博 導演

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