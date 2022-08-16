王祖藍幫「高13公分」老婆提裙襬 網笑翻：是花童

王祖藍（右）幫李亞男（左）提裙襬，網友笑稱是花童。（取材自微博）

男星王祖藍和選美出身的女星李亞男，是演藝圈出名的恩愛夫妻，最近更登上親子真人秀「爸爸當家」，分享育兒經。近日，夫妻倆出席「微博電影 之夜」，李亞男一襲白色禮服長裙，大露美肩，一旁的王祖藍貼心為老婆提起裙襬。不過，李亞男比王祖藍高了13公分，因此這一幕被網友嘲笑「活像花童」。

香港 01報導，日前微博之夜紅毯上，李亞男穿著白色禮服，大露雪白香肩及鎖骨線條，加上拖地裙襬，優雅又不失性感；王祖藍則穿俐落黑西裝配上蝴蝶結，走紅毯時不忘幫老婆提裙襬。

不過李亞男身高172公分，而王祖藍雖然官方身高是162公分，但先前被網友對比認為根本不到160公分。因此照片曝光後，網友笑說王祖藍看起來像花童，在幫新娘提裙襬，一度登上微博熱搜。而且王祖藍一度被拍到一臉沉悶，因此網友留言：「花童怎麼還不開心呢？」、「亞男姐，你這個花童有點不情願耶。」

不過，李亞男也大方轉發照片，笑稱「你好，我的花童」。王祖藍隨即在評論區回覆道：「當花童我可是專業的。」更曝光自己小時候的花童照，獲讚可愛，夫妻倆的搞笑互動也讓網友笑翻。